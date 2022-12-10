RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дефицит э/э прервал продолжавшееся с весны восстановление экономической активности, - НБУ

Фото: дефицит электроэнергии привел к проблемам в экономике Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В ноябре масштабные обстрелы энергообъектов Украины повлекли за собой значительный дефицит электроэнергии. Ситуацию осложнил рост потребления из-за похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (декабрь 2022 года).

Как отмечается в обзоре, перебои с электроэнергией стали второй по значимости проблемой бизнеса после роста цен (сообщили 51% респондентов, опрошенных Институтом экономических исследований, ИЭД).

Из-за дефицита э/э фактически остановили работы и имеют существенные потери 18% респондентов, 28% отмечают падение оборотов показал опрос Advanter.

"Хотя часть бизнеса приспосабливается к ограничениям, все больше признаков, что восстановление экономической активности прервалось", - констатировали в НБУ.

Напомним, что Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется недостаток электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світлаНациональный банк Украины