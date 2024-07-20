Дефіцит електроенергії у найшвидший спосіб можна покрити вітровими електростанціями, - ДТЕК ВДЕ

"У найближчій і середньостроковій перспективах найкраще підхопити втрачене може вітрова генерація", - заявив Селищев.

За його словами, термін будівництва ВЕС - рік. Також він уточнив, що за даними Української вітроенергетичної асоціації, у найближчі роки в Україні можна побудувати 4-5 ГВт.

Водночас він зазначив, що варто вжити заходів, які можуть прискорити старт будівництва ВЕС інвесторами. Зокрема, Селищев вказує, що треба створити механізм корпоративного PPA (довгострокові договори купівлі та продажу "зеленої" електроенергії приватними компаніями).

"Виробники електрики з ВДЕ не можуть залучати міжнародні гроші, тому що немає гарантованої ціни продажу електроенергії на тривалий період, умовно – на десять років", - сказав топ-менеджер.

"Набагато легше це робити, коли банки бачать, що проєкт ВДЕ після введення в експлуатацію буде певний період мати визначену дохідність за контрактом", - додав він.

Окрім того, важливим оперативним заходом він вважає запровадження механізму страхування інвестицій.

"Держава запустила механізм страхування з обмеженими сумами - до 200 млн грн для нових проєктів. Однак вирішення питання дефіциту енергетичних потужностей потребує більших лімітів, бо вкладати маємо мільярди", - додав Селищев.

Крім того, також важливим питанням є подолання проблеми боргів перед виробниками зеленої електроенергії, оскільки будувати ВЕС зараз готові переважно компанії, які вже представлені на ринку України і розуміють маршрут реалізації проєктів.

Нагадаємо, ДТЕК під час війни збудував та запустив в роботу першу чергу Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт в Миколаївській області. Це перша у світі вітроелектростанція, яка була збудована під час війни.