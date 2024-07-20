Дефицит электроэнергии самым быстрым способом можно покрыть ветровыми электростанциями, - ДТЭК ВИДЕ

"В ближайшей и среднесрочной перспективах лучше подхватить утраченное может ветровая генерация", - заявил Селищев.

По его словам, срок строительства ВЭС – год. Также он уточнил, что, по данным Украинской ветроэнергетической ассоциации, в ближайшие годы в Украине можно построить 4-5 ГВт.

В то же время он отметил, что следует принять меры, которые могут ускорить старт строительства ВЭС инвесторами. В частности, Селищев указывает, что необходимо создать механизм корпоративного PPA (долгосрочные договоры купли и продажи "зеленой" электроэнергии частными компаниями).

"Производители электричества из ВИЭ не могут привлекать международные деньги, потому что нет гарантированной цены продажи электроэнергии на длительный период, условно – на десять лет", - сказал топ-менеджер.

"Намного легче это делать, когда банки видят, что проект ВИЭ после ввода в эксплуатацию будет определенный период иметь определенную доходность по контракту", - добавил он.

Кроме того, важной оперативной мерой он считает внедрение механизма страхования инвестиций.

"Государство запустило механизм страхования с ограниченными суммами - до 200 млн грн для новых проектов. Однако решение вопроса дефицита энергетических мощностей требует больших лимитов, потому что вкладывать должны миллиарды", - добавил Селищев.

Кроме того, важным вопросом является преодоление проблемы долгов перед производителями зеленой электроэнергии, поскольку строить ВЭС сейчас готовы преимущественно компании, которые уже представлены на рынке Украины и понимают маршрут реализации проектов.

Напомним, ДТЭК во время войны построил и запустил в работу первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт в Николаевской области. Это первая в мире ветроэлектростанция, построенная во время войны.