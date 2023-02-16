Дефіцит електрики може зберігатись і наступної зими, якщо не покращити фінстан енергетики, - експерт

Без покращення фінансових можливостей енергетичних компаній дефіцит в енергосистемі може зберігатись і в наступному опалювальному сезоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.
За його словами, з квітня-травня дефіцит енергосистеми може знизитись і ситуація з електропостачанням покращиться, навіть враховуючи вихід в ремонт деяких енергоблоків.
Омельченко додав, що попереду все ще багато роботи з відновлення енергосистеми України.
"Належить підготуватися до наступного осінньо-зимового періоду, який буде теж дуже важким. Дефіцит може зберігатися і на наступну зиму, якщо не покращаться фінансові можливості енергокомпаній", - наголосив він.
Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.