Дефіцит електрики може зберігатись і наступної зими, якщо не покращити фінстан енергетики, - експерт

За його словами, з квітня-травня дефіцит енергосистеми може знизитись і ситуація з електропостачанням покращиться, навіть враховуючи вихід в ремонт деяких енергоблоків.

Омельченко додав, що попереду все ще багато роботи з відновлення енергосистеми України.

"Належить підготуватися до наступного осінньо-зимового періоду, який буде теж дуже важким. Дефіцит може зберігатися і на наступну зиму, якщо не покращаться фінансові можливості енергокомпаній", - наголосив він.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.