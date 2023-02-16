RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дефицит электричества может сохраняться и в следующую зиму, если не улучшить финсостояние энергетики, - эксперт

Фото: дефицит электричества может сохраняться и следующей зимой, если не улучшить финансовое состояние энергетики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Без улучшения финансовых возможностей энергетических компаний дефицит энергосистемы может сохраняться и в следующем отопительном сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

По его словам, с апреля-мая дефицит энергосистемы может снизиться, и ситуация с электроснабжением улучшится, даже учитывая выход в ремонт некоторых энергоблоков.

Омельченко добавил, что предстоит все еще много работы по восстановлению энергосистемы Украины.

"Принадлежит подготовиться к следующему осенне-зимнему периоду, который будет тоже очень тяжелым. Дефицит может сохраняться и на следующую зиму, если не улучшатся финансовые возможности энергокомпаний", - подчеркнул он.

Напомним, председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии, что позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияОтопительный сезон