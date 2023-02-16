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Дефіцит електрики може зберігатись і наступної зими, якщо не покращити фінстан енергетики, - експерт

Новость на русском →
Четвер 16 лютого 2023 19:37
Дефіцит електрики може зберігатись і наступної зими, якщо не покращити фінстан енергетики, - експерт Фото: дефіцит електрики може зберігатись і наступної зими, якщо не покращити фінансовий стан енергетики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Без покращення фінансових можливостей енергетичних компаній дефіцит в енергосистемі може зберігатись і в наступному опалювальному сезоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

За його словами, з квітня-травня дефіцит енергосистеми може знизитись і ситуація з електропостачанням покращиться, навіть враховуючи вихід в ремонт деяких енергоблоків.

Омельченко додав, що попереду все ще багато роботи з відновлення енергосистеми України.

"Належить підготуватися до наступного осінньо-зимового періоду, який буде теж дуже важким. Дефіцит може зберігатися і на наступну зиму, якщо не покращаться фінансові можливості енергокомпаній", - наголосив він.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.

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Електроенергія Опалювальный сезон
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