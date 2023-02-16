Дефицит электричества может сохраняться и в следующую зиму, если не улучшить финсостояние энергетики, - эксперт

Без улучшения финансовых возможностей энергетических компаний дефицит энергосистемы может сохраняться и в следующем отопительном сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

По его словам, с апреля-мая дефицит энергосистемы может снизиться, и ситуация с электроснабжением улучшится, даже учитывая выход в ремонт некоторых энергоблоков.

Омельченко добавил, что предстоит все еще много работы по восстановлению энергосистемы Украины.

"Принадлежит подготовиться к следующему осенне-зимнему периоду, который будет тоже очень тяжелым. Дефицит может сохраняться и на следующую зиму, если не улучшатся финансовые возможности энергокомпаний", - подчеркнул он.

Напомним, председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии, что позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.