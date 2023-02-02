Дефіцит дещо зменшився, а мережеві обмеження лише в Одеській області, - "Укренерго"

Споживання електроенергії зменшилось, внаслідок чого дещо зменшився й дефіцит. Потужностей достатньо, аби покрити 80% від потреб споживачів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".
"Російські масовані ракетні атаки, внаслідок яких пошкоджень зазнали і електростанції та високовольтна мережа. До того ж в аварійний ремонт виведено два блоки на електростанціях", - пояснила причину дефіциту пресс-служба.
Втрата генерації була компенсована внаслідок виходу з ремонту та включення одного з блоку електростанції й збільшення виробництва електроенергії гідроелектростанціями.
Наразі мережеві обмеження діють лише в Одеській області.
До усіх обленерго були доведені збільшені ліміти споживання через скорочення дефіциту. У разі перевищення лімітів будуть застосовуватись аварійні відключення.
"На двох підстанціях у східному та центральному регіонах країни завершено ремонт трансформаторного обладнання, яке було пошкоджене ракетними атаками росіян восени минулого року. Йде підготовка до включення в роботу. Це дозволить вивести в роботу блоки на електростанціях", - додає "Укренерго".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні у Києві, Київській та Дніпропетровській області будуть діяти графіки стабілізаційних відключень.
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