Дефіцит дещо зменшився, а мережеві обмеження лише в Одеській області, - "Укренерго"

"Російські масовані ракетні атаки, внаслідок яких пошкоджень зазнали і електростанції та високовольтна мережа. До того ж в аварійний ремонт виведено два блоки на електростанціях", - пояснила причину дефіциту пресс-служба.

Втрата генерації була компенсована внаслідок виходу з ремонту та включення одного з блоку електростанції й збільшення виробництва електроенергії гідроелектростанціями.

Наразі мережеві обмеження діють лише в Одеській області.

До усіх обленерго були доведені збільшені ліміти споживання через скорочення дефіциту. У разі перевищення лімітів будуть застосовуватись аварійні відключення.

"На двох підстанціях у східному та центральному регіонах країни завершено ремонт трансформаторного обладнання, яке було пошкоджене ракетними атаками росіян восени минулого року. Йде підготовка до включення в роботу. Це дозволить вивести в роботу блоки на електростанціях", - додає "Укренерго".