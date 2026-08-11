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Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Дефіцит бюджету Росії різко зріс, попри високі нафтові доходи, - Bloomberg

20:20 11.08.2026 Вт
2 хв
Сукупний дефіцит з початку 2026 рік сягнув десятків мільярдів доларів
aimg Валерій Ульяненко
Фото: діра в бюджеті РФ стає дедалі більшою (Getty Images)

Федеральний бюджет Росії у липні повернувся до дефіциту в розмірі 8,8 млрд доларів після червневого профіциту. Головна причина цього - фінансування війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За перші сім місяців року сукупний дефіцит російського бюджету досяг 6,5 трильйона рублів (78,7 млрд доларів), що становить 2,8% від ВВП країни-агресорки.

Ситуація погіршується через стрімке зростання державних витрат. За сім місяців загальні видатки бюджету РФ сягнули 28,6 трильйона рублів (346,2 млрд доларів). Найбільше зросли витрати на державні закупівлі - на 39%, до 8,4 трильйона рублів (102 млрд доларів), що вже перевищує 80% від річного плану.

Уряд РФ продовжує виплачувати аванси за державними контрактами, а чиновникам офіційно дозволили збільшувати витрати без перегляду закону про бюджет.

Кремль нарощує військові видатки в умовах сповільнення економіки через високу ключову ставку, якою влада намагається стримати інфляцію.

Ситуація з нафтовими доходами

Водночас у липні загальні доходи бюджету РФ зросли на 28% порівняно з минулим роком, а нафтогазові надходження становили 934 мільярди рублів (11,3 млрд доларів).

Додатковий прибуток Росія отримала завдяки зростанню світових цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході та напруженість в Ормузькій протоці, а також завдяки скороченню державних субсидій для місцевих нафтопереробних заводів.

Bloomberg пише, що податкові надходження РФ від нафти досягли максимуму за 15 місяців, а ціни на російську марку Urals залишаються вищими за середній рівень, закладений у бюджет.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін почав публічно наголошувати на ролі влади та суспільства Росії у підтримці війни проти України.

В ISW вважають, що таким чином Кремль може поступово перекладати частину відповідальності за війну на депутатів Держдуми та російське суспільство.

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Російська ФедераціяНефтьДержбюджетВійна в Україні