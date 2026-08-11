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Дефицит бюджета России резко вырос, несмотря на высокие нефтяные доходы, - Bloomberg

20:20 11.08.2026 Вт
2 мин
Совокупный дефицит с начала 2026 года достиг десятков миллиардов долларов
aimg Валерий Ульяненко
Фото: дыра в бюджете РФ становится все больше (Getty Images)

Федеральный бюджет России в июле вернулся к дефициту в размере 8,8 млрд долларов после июньского профицита. Главная причина этого - финансирование войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

За первые семь месяцев года совокупный дефицит российского бюджета достиг 6,5 триллиона рублей (78,7 млрд долларов), что составляет 2,8% ВВП страны-агрессора.

Ситуация усугубляется из-за стремительного роста государственных расходов. За семь месяцев общие расходы бюджета РФ составили 28,6 триллиона рублей (346,2 млрд долларов). Больше всего выросли расходы на государственные закупки - на 39%, до 8,4 триллиона рублей (102 млрд долларов), что уже превышает 80% от годового плана.

Правительство РФ продолжает выплачивать авансы по государственным контрактам, а чиновникам официально разрешили увеличивать расходы без пересмотра закона о бюджете.

Кремль наращивает военные расходы в условиях замедления экономики из-за высокой ключевой ставки, которой власти пытаются сдержать инфляцию.

Ситуация с нефтяными доходами

В то же время в июле общие доходы бюджета РФ выросли на 28% по сравнению с прошлым годом, а нефтегазовые поступления составили 934 миллиарда рублей (11,3 млрд долларов).

Дополнительную прибыль Россия получила благодаря росту мировых цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке и напряженности в Ормузском проливе, а также благодаря сокращению государственных субсидий для местных нефтеперерабатывающих заводов.

Bloomberg пишет, что налоговые поступления РФ от нефти достигли максимума за 15 месяцев, а цены на российскую марку Urals остаются выше среднего уровня, заложенного в бюджет.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин начал публично подчеркивать роль власти и общества России в поддержке войны против Украины.

В ISW полагают, что таким образом Кремль может постепенно переводить часть ответственности за войну на депутатов Госдумы и российское общество.

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