Дефіцит буде 6-8 тижнів. Кияни попередили про відключення світла в "сірих зонах"

За його словами, зараз в Україні критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії і навіть максимальний імпорт не вирішує проблему.

Коваленко уточнив, що є залежність від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються коливання навіть протягом одного дня. При цьому тривають ремонтні роботи на атомних станціях, що є дуже важливим фактором.

"У найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складною. Крім вище описаних проблем з генерацією, додається зростання споживання… Графіки в Києві як були 6 груп та біла, сіра і чорні зони, так і залишилися. Для планування життя слід виходити з того, що в сірих зонах світла не буде", - підкреслив гендиректор Yasno.

Він уточнив, що ймовірність відключень у "сірих зонах" є особливо високою під час пікового споживання.

За словами Коваленка, світло має бути у "білих зонах". Якщо його немає - необхідно заповнити заявку на сайті мереж.