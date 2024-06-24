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Дефіцит буде 6-8 тижнів. Кияни попередили про відключення світла в "сірих зонах"

Ілюстративне фото: у Києві світло відключатимуть у "сірих зонах" графіків (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві найближчими тижнями світло можуть відключати в "сірих зонах" графіків. Очікується складна ситуація з дефіцитом електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора Yasno Сергія Коваленка у Facebook.

За його словами, зараз в Україні критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії і навіть максимальний імпорт не вирішує проблему.

Коваленко уточнив, що є залежність від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються коливання навіть протягом одного дня. При цьому тривають ремонтні роботи на атомних станціях, що є дуже важливим фактором.

"У найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складною. Крім вище описаних проблем з генерацією, додається зростання споживання… Графіки в Києві як були 6 груп та біла, сіра і чорні зони, так і залишилися. Для планування життя слід виходити з того, що в сірих зонах світла не буде", - підкреслив гендиректор Yasno.

Він уточнив, що ймовірність відключень у "сірих зонах" є особливо високою під час пікового споживання.

За словами Коваленка, світло має бути у "білих зонах". Якщо його немає - необхідно заповнити заявку на сайті мереж.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в Україні останнім часом щодня діють графіки відключення світла. Це пов'язано з тим, що в результаті російських атак генерації недостатньо покриття споживання.

Зокрема, завтра, 25 червня, графіки відключення світла в Україні діятимуть весь день.

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