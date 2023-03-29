Дефіцит брухту лишається одним із найсерйозніших викликів для металургії у 2023 році, - аналітики

"Через бойові дії в індустріальних регіонах, де була найвища питома вага заготівлі, обсяг брухту знизився на 75,9% порівняно з 2021 роком - до 996,7 тис. т. Вже за результатами двох перших місяців 2023 року ломозбір скоротився на 70,7% р./р. - до 152,2 тис. т", - зазначають аналітики.

Опитані виданням експерти підкреслюють: наразі не видно інструментів, щоб активізувати заготівлю металобрухту, тому прогнози на 2023 рік невтішні: навіть в оптимістичному сценарії збір брухту становитиме близько 800 тис. т. При цьому потреба металургів у базовому сценарії досягне 1 млн. т.

"Додатково до всього збільшився експорт металобрухту. Якщо за підсумками 2022 року цей показник скоротився в 11,4 раза р./р, то за січень-лютий 2023 року експорт зріс у 3,5 рази. Таке зростання експорту загрожує нестачею сировини для українських метзаводів, які будують плани поновлення виробництва. На жаль, із 16 березня завод "Інтерпайп Сталь" вже припинив роботу через дефіцит металобрухту", - наголошує видання.

Внаслідок падіння рівня ломозаготівлі та збільшення експорту цієї стратегічної сировини у другому кварталі поточного року очікується дефіцит брухту на рівні 100 тис. т, і без оперативних рішень ця проблема буде загострюватися, попереджають експерти.

"Експорт металобрухту з України згубний для наших метпідприємств. У найгіршому випадку доведеться зупиняти потужності. Ситуація складна, треба ухвалювати рішення на державному рівні - аж до повернення до ідеї із забороною експорту на період воєнних дій. Більше того, державі потрібно посилити контроль за тим, щоб брухт, що постачається до ЄС, був призначений для кінцевого споживача. Адже о найчастіше експорт до ЄС чисто номінальний, щоб позбавитися мита, а сировина надалі реекспортується, можливо, до Туреччини. Це завдання для дипломатів, не виключені торговельні розслідування", - наголошує керівник аналітичного центру CMD-Ukraine Ігор Гужва.