Дефицит металлолома остается одним из самых серьезных вызовов для металлургии в 2023 году, - аналитики

"Из-за боевых действий в индустриальных регионах, где был самый высокий удельный вес заготовки, объем лома снизился на 75,9% по сравнению с 2021 годом - до 996,7 тыс. т. Уже по результатам двух первых месяцев 2023 года ломосбор сократился на 70, % г./г. – до 152,2 тыс. т”, - отмечают аналитики.

Опрошенные издания эксперты подчеркивают: пока не видно инструментов, чтобы активизировать заготовку металлолома, поэтому прогнозы на 2023 год неутешительны: даже в оптимистическом сценарии сбор металлолома составит около 800 тыс. т. При этом потребность металлургов в базовом сценарии достигнет 1 млн. т.

"Дополнительно ко всему увеличился экспорт металлолома. Если по итогам 2022 года этот показатель сократился в 11,4 раза г./г, то за январь-февраль 2023 года экспорт вырос в 3,5 раза. Такой рост экспорта грозит нехваткой сырья для украинских метзаводов", которые строят планы возобновления производства. К сожалению, с 16 марта завод "Интерпайп Сталь" уже прекратил работу из-за дефицита металлолома", - отмечает издание.

В результате падения уровня ломозаготовки и увеличения экспорта этого стратегического сырья во втором квартале текущего года ожидается дефицит лома на уровне 100 тыс. т, и без оперативных решений эта проблема будет обостряться, предупреждают эксперты.

"Экспорт металлолома из Украины губителен для наших метпредприятий. В худшем случае придется останавливать мощности. Ситуация сложная, нужно принимать решения на государственном уровне - вплоть до возвращения к идее с запретом экспорта на период военных действий. Более того, государству нужно усилить контроль за тем, чтобы лом, поставляемый в ЕС, был предназначен для конечного потребителя. Ведь зачастую экспорт в ЕС чисто номинальный, чтобы избавиться от пошлины, а сырье в дальнейшем реэкспортируется, возможно, в Турцию. Это задача для дипломатов, не исключены торговые расследования", - подчеркивает руководитель аналитического центра CMD-Ukraine Игорь Гужва.