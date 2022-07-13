Дефицит бензина на АЗС еще остается. Кубраков говорит, что нужно еще полтора-два месяца

"Сейчас ситуация на рынке дизельного топлива и сжиженного газа успокоилась. По бензину, я считаю, что еще нужно полтора или два месяца, пока рынок насытится и сформирует запас", - сказал он.

По словам министра, пока дефицит сохраняется. Но он уже однозначно меньше и возник он по нескольким причинам.

"До войны мы импортировали топливо, процентов 40 было внутреннего производства. Но Кременчугский завод три раза атаковали, разбомбили. Конечно же, он теперь ничего не производит", - констатирует он.

Кубраков назвал и второй момент - южная и центральная части страны подпитывались топливом, которое привозили танкерами в одесские порты.

"И, конечно, белорусские нефтеперерабатывающие заводы тоже продавали у нас. Небольшую часть закрывали Польша и Румыния, в том числе премиальным топливом. Первых трех источников сегодня полностью нет. К этому добавляем то, что ряд нефтебаз с запасами были разрушены и уничтожены. Дальше наложилась очень сложная логистика, ведь все топливо мы теперь берем с рынка Евросоюза и ввозим через границу с нашими соседями. Границы, количество единиц транспорта, бензовозов, цистерн - все это не было рассчитано на обслуживание такой системы. Ведь глобально спрос не упал", - говорит он.