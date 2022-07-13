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Дефіцит бензину на АЗС ще лишається. Кубраков каже, що потрібно ще півтора-два місяці

Фото: міністр інфраструктури Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Дефіцит бензину на АЗС ще лишається. Кубраков каже, що потрібно ще півтора-два місяці

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Зараз ситуація на ринку дизельного палива та зрідженого газу заспокоїлася. За бензином, я вважаю, що ще потрібно півтора чи два місяці, поки ринок насититься та сформує запас", - сказав він.

За словами міністра, поки що дефіцит зберігається. Але він уже однозначно менший і виник він з кількох причин.

"До війни ми імпортували паливо, відсотків 40 було внутрішнього виробництва. Але Кременчуцький завод тричі атакували, розбомбили. Звичайно ж, він тепер нічого не виробляє", - констатує він.

Кубраков назвав і другий момент - південна та центральна частини країни підживлювалися паливом, яке привозили танкерами до одеських портів.

"І, звичайно, білоруські нафтопереробні заводи теж продавали у нас. Невелику частину закривали Польща та Румунія, зокрема преміальним паливом. Перших трьох джерел сьогодні повністю немає. До цього додаємо те, що низка нафтобаз із запасами була зруйнована і знищена. Далі наклалася. дуже складна логістика, адже все паливо ми тепер беремо з ринку Євросоюзу і ввозимо через кордон із нашими сусідами. Кордони, кількість одиниць транспорту, бензовозів, цистерн - все це не було розраховано на обслуговування такої системи. Адже глобально попит не впав", - каже він.

Детальніше про це читайте в інтерв'ю міністра РБК-Україна: Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни немає й мови.

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бензин