Defense Express показали фото "Шахеда" з нової серії "Ъ"

З’явилися перші фото дрона-камікадзе "Шахед" нової серії з маркуванням "Ъ". Це вже щонайменше четверта відома серія ірансько-російських дронів-камікадзе типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Під час чергової терористичної ракетно-дронової атаки силами української протиповітряної оборони було збито дрон із новим маркуванням.
Так, нова "серія" дронів-камікадзе типу "Шахед" отримала позначення "Ъ", а з нумерації виходить, що ворог виготовив вже понад 200 таких безпілотників. Більше інформації про цю нову серію поки що немає.
Фото: фото дрона-камікадзе "Шахед" нової серії з маркуванням "Ъ". (defence-ua.com)
Передусім тут варто нагадати, що серія "Шахедів", яку зараз активно використовує РФ, має позначення "Ы", і станом на кінець грудня минулого року один з дронів мав номер "Ы 11934", що власне дозволило зробити висновок, що у РФ могли вийти на темпи виробництва до 2000 дронів "Шахед-136" у місяць, а загалом за рік - близько 10 тисяч.
Однак, це ймовірно за умови, що нумерація відповідає реальній кількості.
Загалом це вже четверта серія дронів-камікадзе типу "Шахед", яку використовують чи використовували рашисти, зокрема перша мала позначення "М", згодом була "Ы", яка мала низку модернізацій, і також серія "К", яка вже значно відзначалася від попередніх і більше використовувала російських комплектуючих.
Нагадаємо, що сьогодні зранку Росія завдала комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили чотири ракети та 39 дронів.
Відомо, що збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі Києва. Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін.
Ба більше, внаслідок атаки на Київ загинули четверо людей, щонайменше троє поранені. Як виглядає Лук'янівка у Шевченківському районі Києві після атаки - у фоторепортажі РБК-Україна.
Крім того, противник вдарив балістикою по одному з підприємств у Запоріжжі, також пошкоджено будинки і транспортні засоби. Відомо про вісьмох постраждалих, двоє вважаються зниклими безвісти.
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