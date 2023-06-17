DeepState: ЗСУ мають успіх на Бердянському напрямку (карти)

Українські військові на Бердянському напрямку під час боїв вибили російських окупантів із простору між н.п. Урожайне та Новодонецьке в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дані інтерактивної карти DeepState .

Ситуація на фронтах

Фіксується успіх Сил оборони України на Бердянському напрямку. Аналітики ресурсу зазначають, що станом на ніч 17 червня бійці ЗСУ вибили противника на північ від Урожайного, а також біля Новодонецького.

Разом з тим обидва ці населені пункти поки що під контролем військ РФ.

ЗСУ вибили війська РФ на північ від Урожайного (фото: скрін карти deepstatemap.live)

На лінії Новодарівка - Степове бої продовжуються.

"Ворог продовжує застосовувати шойгістів зі шторм-z для посилення наявних підрозділів з РФ, які не знають про свою нову бригаду практично нічого", - йдеться в публікації ресурсу в Telegram.

На Бахмутському відрізку фронту продовжуються бої на заході та північному заході від Кліщіївки.

У районі Бахмута точаться бої біля Кліщіївки (фото: скрін карти deepstatemap.live)

На Авдіївській ділянці - ситуація в Мар'їнці, яку безперервно штурмує противник, залишається важкою.

У північній частині населеного пункту окупанти мають незначний успіх, і "бої в місті мають фанатичний характер, де кожен будинок коштує дорого, як для нас, так і для ворога".

У Мар'їнці тривають важкі міські бої (фото: скрін карти deepstatemap.live)

На Запорізькому відрізку фронту змін не зафіксовано. При цьому на південь від Лобкового та Новоданилівки відновилися бої.

Бої відновилися біля Лобкового та Новоданилівки (фото: скрін карти deepstatemap.live)

На Сватівській ділянці фронту тривають тяжкі бої за промзону у Білогорівці Луганської області.

У районі Білогорівки продовжуються бої (фото: скрін карти deepstatemap.live)

На Таврійському відрізку фронту ситуація без змін. Також не зафіксовано змін і на півночі країни.

Наступальні дії ЗСУ на півдні

Українські військові під час наступальних операцій на півдні України мають тактичний успіх і просуваються вперед. За словами заступника голови Міноборони Ганни Маляр, станом на вечір 1 червня бійці ЗСУ просунулися до двох кілометрів на кожному напрямку

Також вона наголосила, що на деяких звільнених позиціях та н.п. продовжується процес закріплення українських військ.

Додамо, що за даними аналітиків Інституту вивчення війни, військові ЗСУ досягли успіхів у продовженні контрнаступальних операцій у ряді напрямків. На їхню думку, це, ймовірно, створює умови для ширших цілей українського контрнаступу.

Детальніше про просування українських військових по всій лінії фронту можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.