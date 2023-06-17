DeepState: ВСУ имеют успех на Бердянском направлении (карты)

Украинские военные на Бердянском направлении в ходе боев выбили российских оккупантов из пространства между н.п. Урожайное и Новодонецкое в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на данные интерактивной карты DeepState .

Ситуация на фронтах

Фиксируется успех Сил обороны Украины на Бердянском направлении. Аналитики ресурса отмечают, что по состоянию на ночь 17 июня бойцы ВСУ выбили противника севернее Урожайного, а также около Новодонецкого.

В то же время оба эти населенные пункты пока под контролем войск РФ.

ВСУ выбили войска РФ севернее Урожайного (фото: скрин карты deepstatemap.live)

На линии Новодаровка - Степное бои продолжаются.

"Враг продолжает применять шойгистов со шторм-z для усиления имеющихся подразделений с РФ, которые не знают о своей новой бригаде практически ничего", - говорится в публикации ресурса в Telegram.

На Бахмутском отрезке фронта продолжаются бои на западе и северо-западе от Клещиевки.

В районе Бахмута идут бои возле Клещиевки (фото: скрин карты deepstatemap.live)

На Авдеевском участке - ситуация в Марьинке, которую без остановки штурмует противник, остается тяжелой.

В северной части населенного пункта оккупанты имеют незначительный успех, и "бои в городе носят фанатичный характер, где каждый дом стоит дорого, как для нас, так и для врага".

В Марьинке продолжаются тяжелые городские бои (фото: скрин карты deepstatemap.live)

На Запорожском отрезке фронта изменения не зафиксированы. При этом южнее Лобкового и Новоданиловки возобновились бои.

Бои возобновились возле Лобкового и Новоданиловки (фото: скрин карты deepstatemap.live)

На Сватовском участке продолжаются тяжелые бои за промзону в Белогоровке Луганской области.

В районе Белогоровки продолжаются бои (фото: скрин карты deepstatemap.live)

На Таврическом отрезке фронта ситуация без изменений. Также не зафиксированы изменения и на севере страны.

Наступательные действия ВСУ на юге

Украинские военные в ходе наступательных операций на юге Украины имеют тактический успех и продвигаются вперед. По словам замглавы Минобороны Анны Маляр, по состоянию на вечер 1 июня бойцы ВСУ продвинулись до двух километров на каждом направлении

Также она отметила, что на некоторых освобожденных позициях и н.п. продолжается процесс закрепления украинских войск.

Добавим, что по данным аналитиков Института изучения войны, военные ВСУ добились успехов в продолжении контрнаступательных операций в ряде направлений. По их мнению, это, вероятно, создает условия для более широких целей украинского контрнаступления.

Детальнее о продвижении украинских военных по всей линии фронта можно узнать в материале РБК-Украина.