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Есть ли дедлайны освобождения всей территории Украины: ответ Данилова

Новина українською →
Киев, Среда 13 июля 2022 17:34
Есть ли дедлайны освобождения всей территории Украины: ответ Данилова Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Военно-политическое руководство Украины не установило дедлайны освобождения всех оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире "Радио НВ".

"Мы понимаем, что победа будет за нами. И никаких дедлайнов на войне быть не может - это недопустимые вещи. Война - это постоянно меняющаяся ситуация. Думать, что все можно просчитать и сказать, что это будет завтра, мы не можем", - подчеркнул Данилов.

При этом он отметил, что освобождение оккупированных Россией территорий, включая Крым и ОРДЛО, в любом случае остается вопросом времени.

"Вся наша земля вернется к нам. Вопрос только очередности и времени. Этот вопрос решают наши военные: они лучше понимают, где, на каком направлении они должны вести боевые действия, прежде всего, во вторую, третью, четвертую очередь. Этот график есть у них. Он достаточно гибок, зависит от многих обстоятельств. Не только Херсонщина, а вся наша родная земля, определенная в 1991 году, вернется в наш дом", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина заявил, что Украина в следующем году сможет выйти на границы по состоянию на 1991 год.

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