Есть ли дедлайны освобождения всей территории Украины: ответ Данилова

"Мы понимаем, что победа будет за нами. И никаких дедлайнов на войне быть не может - это недопустимые вещи. Война - это постоянно меняющаяся ситуация. Думать, что все можно просчитать и сказать, что это будет завтра, мы не можем", - подчеркнул Данилов.

При этом он отметил, что освобождение оккупированных Россией территорий, включая Крым и ОРДЛО, в любом случае остается вопросом времени.

"Вся наша земля вернется к нам. Вопрос только очередности и времени. Этот вопрос решают наши военные: они лучше понимают, где, на каком направлении они должны вести боевые действия, прежде всего, во вторую, третью, четвертую очередь. Этот график есть у них. Он достаточно гибок, зависит от многих обстоятельств. Не только Херсонщина, а вся наша родная земля, определенная в 1991 году, вернется в наш дом", - заявил секретарь СНБО.