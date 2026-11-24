Студенти першого, другого та третього курсів мають підтвердити право на отримання державного гранту на навчання. Для цього потрібно скористатися мобільним застосунком "Дія" та накласти електронний підпис.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Першокурсники бакалаврату та магістратури мають підтвердити грантові сертифікати до 29 листопада 2026 року. Для студентів другого та третього курсів бакалаврату, яким продовжують надавати державну допомогу, кінцевий термін - 3 грудня.
Підтвердити сертифікат студент має особисто в застосунку "Дія" за допомогою "Дія.Підпису".
Якщо студент отримав кілька повідомлень про надання гранту, він може підтвердити лише один сертифікат.
Після підтвердження Міністерство освіти і науки видасть накази про надання або продовження грантів. У документах визначать розмір допомоги та розподіл суми на платежі.
Перший платіж за академічними та державними грантами очікують до кінця 2026 року.
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Раніше ми писали про те, що майбутні вступники мають можливість пройти додаткову підготовку до НМТ у межах програми "Зимовий вступ". Деякі категорії учасників можуть отримати державний грант на оплату навчання, воно триватиме 3-6 місяців.