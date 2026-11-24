Як підтвердити грант

Першокурсники бакалаврату та магістратури мають підтвердити грантові сертифікати до 29 листопада 2026 року. Для студентів другого та третього курсів бакалаврату, яким продовжують надавати державну допомогу, кінцевий термін - 3 грудня.

Підтвердити сертифікат студент має особисто в застосунку "Дія" за допомогою "Дія.Підпису".

Якщо студент отримав кілька повідомлень про надання гранту, він може підтвердити лише один сертифікат.

Після підтвердження Міністерство освіти і науки видасть накази про надання або продовження грантів. У документах визначать розмір допомоги та розподіл суми на платежі.

Коли надійдуть гроші

Перший платіж за академічними та державними грантами очікують до кінця 2026 року.