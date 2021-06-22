Decimalchain скоро представит  уникальную систему NTF

Ошеломляющий успех: NFT-токен взорвал интернет и стал основным трендом в индустрии криптовалюты этого сезона. Вы удивлены? Вы думали, что это войны майнеров и брокер-сервисы развивают криптоэкономику? Ничего подобного! Её основным двигателем становятся именно те события, которые кажутся нам второстепенными, - хайповые сезонные тренды.

Арт-индустрия шокирована NFT-токеном, который помогает "нехило" срубать на цифровых мемах и картинах. Даже DeFi остался стоять в стороне, хотя в прошлом году он был самым обсуждаемым событием на финансовом рынке. И фарминг ушёл на задний план, несмотря на свою популярность. Удивительно, но хайп Non-fungible Token заставил народ ненадолго забыть о бешеном скачке биткоина за 3 месяца.

Помните скандал, который произошёл вокруг сожжённой картины Бэнкси? Именно оцифровка этого произведения искусства и перевод его в виртуальный актив стали началом своеобразного NTF-движения. И художники не отстали. Они умудрились продать своё творение более чем за шесть с половиной миллионов рублей. И их рекорд ещё не побили. Это самое дорогостоящее NTF от наших соотечественников.

Всем известный режиссёр и художник Дасюкевич Станислав, активный пользователь DecimalChain, одним из первых создал свою NFT карточку.

Он до этого изучал тему NFT на других блокчейнах. И столкнулся с рядом сложностей. После чего команда Decimal основываясь на мнениях таких пользователей разработала свой функционал NFT.

Конечно, одни упрекают NTF за сложность в работе, другие называют его слишком несерьёзным проектом, однако NFT-токены всё чаще используют вне Art-индустрии. Помните Blockchain Life 2021? Именно там мы встретили фермеров, которые активно используют NTF пай в своей деятельности.

Каждому знаком DecimalChain, несмотря на его совсем недавнее начало работы. Это удобный и простой набор инструментов для создания токенов. Даже этот блокчейн создал свою уникальную систему NTF по созданию и реализации монет. Благодаря их площадке у пользователей есть возможность выставлять на аукцион свои NTF-токены. Если вы ещё не знакомы с этим сервисом – пора к нему присмотреться. Ведь чтобы хранить, перемещать или продавать NTF, вам не надо обладать особыми навыками или применять сторонние сервисы.

А ещё DecimalChain заявил о готовности стейблкоинов и смарт-контрактов. Представляете? Теперь кто угодно может выпустить токен для своего бизнеса, да и для личных нужд тоже. Становитесь клиентами Decimal и создавайте свои ликвидные токены всего за несколько кликов мышью.

Но не только этим радует нас DecimalChain. В разработке у них находится их уникальная система NTF, которая позволит делиться в токене информацией об объекте или самим объектом. И создаётся площадка для ведения торговли NTF. Может быть нас скоро ждёт хайп от DecimalChain?