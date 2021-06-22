Decimalchain незабаром представить унікальну систему NTF

Приголомшливий успіх: NFT-токен підірвав Інтернет і став основним трендом в індустрії криптовалюта цього сезону. Ви здивовані? Ви думали, що це війни Майнер і брокер-сервіси розвивають криптоекономіку? Нічого подібного! Її основним двигуном стають саме ті події, які здаються нам другорядними, - хайпові сезонні тренди.

Арт-індустрія шокована NFT-токеном, який допомагає зрубувати на цифрових мемах і картинах. Навіть DeFi залишився осторонь, хоча торік він був найбільш обговорюваною подією на фінансовому ринку. І фармінг пішов на задній план, попри свою популярність. Дивно, але хайп Non-fungible Token змусив народ ненадовго забути про шалений стрибок біткоіни за 3 місяці.

Пам'ятаєте скандал, який стався навколо спаленої картини Бенксі? Саме оцифровка цього твору мистецтва і переклад його у віртуальний актив стали початком своєрідного NTF-руху. І художники не відстали. Вони примудрилися продати своє творіння більш ніж за шість з половиною мільйонів рублів. І їх рекорд ще не побили. Це найдорожче NTF від наших співвітчизників.

Всім відомий режисер і художник Дасюкевич Станіслав, активний користувач DecimalChain, одним з перших створив свою NFT картку.

Він до цього вивчав тему NFT на інших блокчейнах. І зіткнувся з низкою складнощів. Після чого команда Decimal грунтуючись на думках таких користувачів розробила свій функціонал NFT.

Звичайно, одні дорікають NTF за складність в роботі, інші називають його занадто несерйозним проектом, проте NFT-токени все частіше використовують поза Art-індустрії. Пам'ятайте Blockchain Life 2021? Саме там ми зустріли фермерів, які активно використовують NTF пай у своїй діяльності.

Кожному знайомий DecimalChain, попри його зовсім недавній початок роботи. Це зручний і простий набір інструментів для створення токенів. Навіть цей блокчейн створив свою унікальну систему NTF по створенню і реалізації монет. Завдяки їх майданчику у користувачів є можливість виставляти на аукціон свої NTF-токени. Якщо ви ще не знайомі з цим сервісом - час до нього придивитися. Адже щоб зберігати, переміщати або продавати NTF, вам не треба володіти особливими навичками або застосовувати сторонні сервіси.

А ще DecimalChain заявив про готовність стейблкоінов і смарт-контрактів. Уявляєте? Тепер хто завгодно може випустити токен для свого бізнесу, та й для особистих потреб теж. Ставайте клієнтами Decimal і створюйте свої ліквідні токени всього за кілька кліків мишею.

Але не тільки цим радує нас DecimalChain. У розробці у них знаходиться їх унікальна система NTF, яка дозволить ділитися в токені інформацією про об'єкт або самим об'єктом. І створюється майданчик для ведення торгівлі NTF. Може бути нас скоро чекає хайп від DecimalChain?