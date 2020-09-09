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Дебютный матч "Миная" в УПЛ состоится со зрителями

Минай, Среда 09 сентября 2020 16:44
Дебютный матч "Миная" в УПЛ состоится со зрителями
Фото: (facebook.com/FC-Minaj-1654973091184927)
Автор: Вера Олейник

Наполненность стадиона должно быть не более 25%

Футбольный клуб "Минай" свой дебютный матч в высшем дивизионе чемпионата Украины проведет со зрителями. Команда Василия Кобина примет Александрию 13 сентября в рамках второго тура УПЛ.

Об этом сообщается на официальном сайте закарпатского клуба.

Болельщики на трибуны будут допущены с обязательством соблюдать требования карантинного режима и противоэпидемических мероприятий. Между фанатами должна будет сохраняться дистанция, а вход на стадион будет разрешен только в масках. Трибуны будут заполнены не более чем на 25%.

Дебют Миная в УПЛ должен был состояться 22 августа в игре с ПФК "Львов", но в стане соперника была зафиксирована вспышка коронавируса, из-за чего встречу перенесли.

"Минай" в предыдущем сезоне выиграл Первую лигу и повысился в классе вместе с "Ингульцом" и "Рухом".

Напомним, также во втором туре со зрителями также должны были сыграть во Львове "Рух" и донецкий "Шахтер", но матч не состоится в срок из-за коронавируса у хозяев поля. Игра перенесена на 23 сентября.

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