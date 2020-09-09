ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Дебютний матч "Миная" в УПЛ відбудеться з глядачами

Минай, Середа 09 вересня 2020 16:44
Дебютний матч "Миная" в УПЛ відбудеться з глядачами
Фото: (facebook.com/FC-Minaj-1654973091184927)
Автор: Вера Олейник

Наповненість стадіону має бути не більше 25%

Футбольний клуб "Минай" свій дебютний матч у вищому дивізіоні чемпіонату України проведе з глядачами. Команда Василя Кобіна прийме Олександрію 13 вересня в рамках другого туру УПЛ.

Про це повідомляється на офіційному сайті закарпатського клубу.

Вболівальники на трибуни будуть допущені з зобов'язанням дотримуватися вимог карантинного режиму і протиепідемічних заходів. Між фанатами повинна буде зберігатися дистанція, а вхід на стадіон буде дозволений тільки в масках. Трибуни будуть заповнені не більше ніж на 25%.

Дебют Миная в УПЛ повинен був відбутися 22 серпня в грі з ПФК "Львів", але в стані суперника було зафіксовано спалах коронавірусу, через що зустріч перенесли.

"Минай" в попередньому сезоні виграв Першу лігу і підвищився у класі разом з "Інгульцем" і "Рухом".

Нагадаємо, також у другому турі з глядачами також повинні були зіграти у Львові "Рух" і донецький "Шахтар", але матч не відбудеться в строк через коронавірус у господарів поля. Гра перенесена на 23 вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Спорт Чемпионат УкраиныАлександрияУПЛФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся