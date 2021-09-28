Дебютный гол Месси за "ПСЖ" и продолжение сказки для "Шерифа": итоги дня в ЛЧ

Сегодня, 28 сентября, состоялись первые восемь матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Свои поединки сыграли представители групп A, B, C и D.
Подробнее о результатах игрового дня - в материале РБК-Украина.
Главной сенсацией игрового дня стал молдавский "Шериф". Клуб украинского наставника Юрия Вернидуба вслед за победой над "Шахтером" в первом туре (2:0), добыл три очка в Мадриде, обыграв местный "Реал" 2:1. Таким образом тираспольцы являются единоличными лидерами группы D.
В центральном же поединке вечера "ПСЖ" оказался сильнее "Манчестер Сити", отомстив за поражения в полуфинале прошлогодней ЛЧ - 2:0. Но главным событием, пожалуй, стала даже не победа парижан, а дебютный гол за новый клуб Лионеля Месси.
Все результаты игрового дня ниже:
"ПСЖ" - "Манчестер Сити" 2:0
Гуэй, 8, Месси, 74
"РБ Лейпциг" - "Брюгге" 1:2
Нкунку, 5 - Ванакен, 22, Ритс, 41
"Порту" - "Ливерпуль" 1:5
Тареми, 75 - Салах, 18, 60, Мане, 45, Фирмино, 77, 81
"Милан" - "Атлетико" 1:2
Леау, 20 - Гризманн, 84, Суарес, 90+7 (п)
Удаление у "Милана": Кесси, 29
"Боруссия Д" - "Спортинг" 1:0
Мален, 37
"Аякс" - "Бешикташ" 2:0
Бергхейс, 17, Алле, 43
"Реал" - "Шериф" 1:2
Бензема, 65 (п) - Яхшибоев, 25, Тилль, 90