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Дебютант збірної та тренер-новачок: УПЛ назвала найкращих у жовтні

Фото: Олександр Назаренко (polissyafc.com)
Автор: Андрій Костенко

Українська Прем'єр ліга за підсумками минулого місяця визнала найкращим гравцем вінгера житомирського "Полісся" Олександра Назаренка, а тренером – наставника "Карпат" Владислава Лупашка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Назаренко в опитуванні вболівальників набрав 48,6% голосів. Він з великим відривом випередив Георгія Судакова з "Шахтаря" (21,4%), Жуана Безерру з "Олександрії" (17%) та Олексія Паламарчука з "Інгульця" (13%).

Півзахисник "поліських вовків" у минулому місяці відзначився двома результативними передачами в трьох матчах УПЛ. Його команда здобула в жовтні одну перемогу та двічі зіграла внічию. Крім того, Назаренко дебютував за збірну України в поєдинку проти Грузії (1:0).

Перевага Лупашка над колегами вийшла не такою переконливою. Очільнику "Карпат" дісталось 37,9% голосів, тоді як наставнику "Олександрії" Руслану Ротаню – 25,0%. Далі розташувались Юрій Вернидуб з "Кривбаса" (19,2%) та Олександр Шовковський з "Динамо" (17,9%).

"Карпати" видали в жовтні безпрограшну серію з двома перемогами та нічиєю. Це дозволило львів'янам піднятися в тунірній таблиці на 5-ту сходинку. Лупашко проводить свій перший сезон у статусі тренера клубу Прем'єр-ліги.

Раніше повідомили де дивитися матч "Динамо" – "Ференцварош" у Лізі Європи.

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