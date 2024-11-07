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Дебютант сборной и тренер-новичок: УПЛ назвала лучших в октябре

Фото: Александр Назаренко (polissyafc.com)
Автор: Андрей Костенко

Украинская Премьер-лига по итогам прошлого месяца признала лучшим игроком вингера житомирского "Полесья" Александра Назаренко, а тренером - наставника "Карпат" Владислава Лупашко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Назаренко в опросе болельщиков набрал 48,6% голосов. Он с большим отрывом опередил Георгия Судакова из "Шахтера" (21,4%), Жуана Безерру из "Александрии" (17%) и Алексея Паламарчука из "Ингульца" (13%).

Полузащитник "полеских волков" в прошлом месяце отличился двумя результативными передачами в трех матчах УПЛ. Его команда одержала в октябре одну победу и дважды сыграла вничью. Кроме того, Назаренко дебютировал за сборную Украины в поединке против Грузии (1:0).

Превосходство Лупашка над коллегами получилось не столь убедительным. Тренеру "Карпат" досталось 37,9% голосов, тогда как наставнику "Александрии" Руслану Ротаню - 25,0%. Далее расположились Юрий Вернидуб из "Кривбасса" (19,2%) и Александр Шовковский из "Динамо" (17,9%).

"Карпаты" выдали в октябре беспроигрышную серию с двумя победами и ничьей. Это позволило львовянам подняться в турнирной таблице на 5-ю строчку. Лупашко проводит свой первый сезон в статусе тренера клуба Премьер-лиги.

Ранее сообщили, где смотреть матч "Динамо" – "Ференцварош" в Лиге Европы.

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НазаренкоКарпатыУПЛФутбол