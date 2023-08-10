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Дебютант УПЛ підписав таланта з чемпіонату Бразилії

Фото: Аріельсон приміряв футболку житомирян (polissyafc.com)
Автор: Антон Федорців

Житомирське "Полісся" продовжило підсилення на старті сезону 2023/24 української Прем'єр-ліги. Черговим новачком команди став нападник Аріельсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

18-річний форвард продовжить кар'єру в чемпіонаті України. Донедавна він захищав кольори бразильського "Крузейро" U-20.

Аріельсон орендований "Поліссям" на сезон. За плечима нападника виступи в молодіжному чемпіонаті Бразилії та легендарній Копіньї. Загалом у складі "Крузейро" U-20 він встиг зіграти 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів.

"Ще перед початком навчально-тренувальних зборів команди ми анонсували підсилення команди гравцями, зокрема з футбольних країн. Ми рухаємось у цьому напрямку і раді привітати у нашій зграї бразильського нападника Аріельсона Сампайо Гальвао. Цей молодий футболіст вже продемонстрував чудову результативність та ефективність на полі", – заявив гендиректор "Поліських вовків" Загурський.

"Полісся" на старті сезону 2023/24

На рівні УПЛ житомиряни стартували з перемоги над "Вересом" (2:0). Утім, у другому турі підопічні Юрія Калітвінцева драматично поступилися віце-чемпіону України – "Дніпру-1" (1:2).

У міжсезоння "Полісся" оформило кілька гучних підписань. За гроші до Житомира переїхали конголезець Макуана, а також українці Назаренко, Танковський та Смоляков. Окрім того, поповнили лави новачка УПЛ досвідчені вільні агенти – Бойко, Чоботенко, Шабанов.

Президентом "Полісся" залишається співвласник корпорації АТБ Геннадій Буткевич. Влітку до менеджменту житомирян приєднався колишній директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов.

До слова, напередодні "Дніпро-1" підписав Лєднєва та Філіппова на постійній основі.

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