UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дебютант сезону УПЛ забрав призи п'ятого туру чемпіонату України

Фото: Юрій Калітвінцев привів житомирян до розгромної перемоги (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 5-го туру вітчизняної першості назвала найкращих гравця і тренера. Нагороди дісталися представникам житомирського "Полісся".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Півзахисник "Поліських вовків" Олександр Назаренко – футболіст чергового туру в Прем'єр-лізі. Він допоміг житомирянам розгромити "Олександрію" на виїзді (3:0).

Літній новачок "Полісся" став джокером команди. Він вийшов із лави запасних на 59-й хвилині та відкрив рахунок на 77-й класним дальнім ударом. А під завісу зустрічі Назаренко асистував Будківському, який і встановив остаточний результат.

Натомість керманич житомирян Юрій Калітвінцев – найкращий тренер 5-го туру. Український фахівець привів команду до третьої перемоги в нинішньому сезоні. "Полісся" після розгромної перемоги піднялася на 3-тє місце в УПЛ, маючи в активі 9 очок.

Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги обирали в новому форматі. На першому етапі найкращих гравця та тренера називали журналісти низки видань, а на другому – за чотирьох номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ. Назаренко та Калітвінцев отримали визнання і оглядачів, і фанатів.

 

До слова, раніше "Шахтар" вирвався в лідери Прем'єр-ліги після перемоги над "Колосом".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛЧемпионат Украины