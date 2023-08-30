Дебютант сезону УПЛ забрав призи п'ятого туру чемпіонату України

Півзахисник "Поліських вовків" Олександр Назаренко – футболіст чергового туру в Прем'єр-лізі. Він допоміг житомирянам розгромити "Олександрію" на виїзді (3:0).

Літній новачок "Полісся" став джокером команди. Він вийшов із лави запасних на 59-й хвилині та відкрив рахунок на 77-й класним дальнім ударом. А під завісу зустрічі Назаренко асистував Будківському, який і встановив остаточний результат.

Натомість керманич житомирян Юрій Калітвінцев – найкращий тренер 5-го туру. Український фахівець привів команду до третьої перемоги в нинішньому сезоні. "Полісся" після розгромної перемоги піднялася на 3-тє місце в УПЛ, маючи в активі 9 очок.

Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги обирали в новому форматі. На першому етапі найкращих гравця та тренера називали журналісти низки видань, а на другому – за чотирьох номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ. Назаренко та Калітвінцев отримали визнання і оглядачів, і фанатів.