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Дебютант сезону могутнім слемданком покарав "Нью-Орлеан": момент дня в НБА

Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив плеймейкер "Юти Джаз" Кейонте Джордж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

 

Новачок сезону вразив "дорослим" випадом у середині зустрічі. Він сміливо взяв ініціативу на себе та в силовій манері виконав ефектний кидок на два очки.

Зусиллями Джорджа та інших "Юта" здобула непросту домашню перемогу (114:112). "Джазмени" скоротили відставання від зони плей-офф на Заході. "Нью-Орлеан" поки зберіг місце в десятці.

Найрезультативнішим у поєдинку став зірка "Пеліканс" Зайон Вільямсон. Він набрав 26 очок, зробив 4 підбирання та віддав 7 результативних передач. Натомість Джордж оформив 19 пунктів.

Хто такий Кейонте Джордж

Уродженець штату Техас, на студентському рівні виступав за "Бейлор Беарз". Обраний "Ютою" під 16-м номером драфту НБА-2023.

Дебютував під егідою асоціації наприкінці жовтня. У протистоянні з "Нью-Орлеаном" оновив персональний рекорд результативності. У складі збірної США U-18 виступав на ЧС-2021 у баскетболі 3x3 та був визнаний MVP турніру.

На юнацькому рівні займався у флоридській IMG Academy. Перед вступом до коледжу мав пропозиції з Техаського університету, Техаського техуніверситету, Канзасу та Кентуккі.

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НБАБаскетбол