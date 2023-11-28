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Дебютант сезона мощным слэм-данком наказал "Нью-Орлеан": момент дня в НБА

Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил плеймейкер "Юты Джаз" Кейонте Джордж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

Новичок сезона поразил "взрослым" выпадом в середине встречи. Он смело взял инициативу на себя и в силовой манере совершил эффектный бросок на два очка.

Усилиями Джорджа и других "Юта" одержала непростую домашнюю победу (114:112). "Джазмены" сократили отставание от зоны плей-офф на Западе. "Нью-Орлеан" пока сохранил место в десятке.

Самым результативным в поединке стал звезда "Пеликанс" Зайон Уильямсон. Он набрал 26 очков, сделал 4 подбора и отдал 7 результативных передач. Джордж оформил 19 пунктов.

Кто такой Кейонте Джордж

Уроженец штата Техас, на студенческом уровне выступал за "Бэйлор Беарз". Выбран "Ютой" под 16-м номером драфта НБА-2023.

Дебютировал под эгидой ассоциации в конце октября. В противостоянии с "Нью Орлеаном" обновил персональный рекорд результативности. В составе сборной США U-18 выступал на ЧМ-2021 в баскетболе 3x3 и был признан MVP турнира.

На юношеском уровне занимался во Флоридской IMG Academy. Перед поступлением в колледж имел предложения из Техасского университета, Техасского техуниверситета, Канзаса и Кентукки.

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НБАБаскетбол