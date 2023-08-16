Дебютант хокейного чемпіонату підписав нападника збірної України

Столична хокейна команда "Київ Кепіталз" повернула з Європи українського нападника Ярослава Панченка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу.
21-річний новачок поповнив лави "Кепіталз". Столичний колектив продовжив комплектацію команди перед дебютом в елітному дивізіоні вітчизняного хокею.
Панченко минулий сезон провів у складі "Енергії" з литовського Електраная. Там він виступав у балтійській Optibet Hokeja Liga та першості Литви. У статусі легіонера нападник провів 30 матчів, у яких набрав 20 очок – 6 шайб, 14 передач. На батьківщині новачок "Кепіталз" захищав кольори "Сокола", БСФК, "Білого Барса" та "Галицьких Левів".
Завдяки виступам за "Енергію" Панченко опинився в студентській збірній України на Універсіаді-2023. Натомість навесні він дебютував у національній команді та поїхав на чемпіонат світу. На хокейному Мундіалі нападник зіграв 5 поєдинків, у яких оформив 1 гол.
Влітку "Київ Кепіталз" підписав цілу низку хокеїстів. Зокрема, лави нового столичного колективу поповнили оборонець Таран, нападники Тищенко, Дворник, Кривоножкін, Койда, Куцевич, фінський оборонець Моксунен та інші.
До слова, раніше "Сокіл" поїхав на тренувальні збори до Польщі.
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