Дебютант хокейного чемпіонату підписав нападника збірної України

21-річний новачок поповнив лави "Кепіталз". Столичний колектив продовжив комплектацію команди перед дебютом в елітному дивізіоні вітчизняного хокею.

Панченко минулий сезон провів у складі "Енергії" з литовського Електраная. Там він виступав у балтійській Optibet Hokeja Liga та першості Литви. У статусі легіонера нападник провів 30 матчів, у яких набрав 20 очок – 6 шайб, 14 передач. На батьківщині новачок "Кепіталз" захищав кольори "Сокола", БСФК, "Білого Барса" та "Галицьких Левів".

Завдяки виступам за "Енергію" Панченко опинився в студентській збірній України на Універсіаді-2023. Натомість навесні він дебютував у національній команді та поїхав на чемпіонат світу. На хокейному Мундіалі нападник зіграв 5 поєдинків, у яких оформив 1 гол.

Влітку "Київ Кепіталз" підписав цілу низку хокеїстів. Зокрема, лави нового столичного колективу поповнили оборонець Таран, нападники Тищенко, Дворник, Кривоножкін, Койда, Куцевич, фінський оборонець Моксунен та інші.