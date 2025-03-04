Дебют України та сенсаційні чемпіони: як завершилась біатлонна шоу-гонка в Швеції

Українські біатлоністи Юлія Джима та Дмитро Підручний взяли участь у виставковій гонці Skidskyttekampen, що пройшла у столиці Швеції, Стокгольмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагання .

Гонка відбулася вдруге в історії, і вперше в ній виступила збірна України. У змішаній естафеті нашу команду представляли лідери жіночої та чоловічої збірних – Юлія Джима та Дмитро Підручний. Загалом у гонці змагалися 14 дуетів із дев’яти країн. Норвегія виставила три команди, а Франція та Швеція – по дві.

Спочатку 14 пар біатлоністів розділили на дві кваліфікаційні групи, з яких у фінальну гонку виходили дві пари переможців і ще шість команд, які показали найкращий час.

Джима на першому етапі "заробила" одне штрафне коло та використала п'ять додаткових патронів. Вона передала естафету Підручному на останній, сьомій позиції. Вітчизняний біатлоніст відпрацював свою першу частину гонки без промахів, що дозволило Україні піднятися на четверте місце.

Далі Джима, незважаючи на три додаткові патрони, змогла втримати четверту позицію перед фінальним відрізком гонки. Підручний на останніх двох вогневих рубежах використав три додаткові патрони, через що втратив три позиції та фінішував сьомим. Це означало, що збірна України не змогла пробитися до фінальної естафети.

Українські спортсмени продовжили змагання у втішних особистих стартах. Джима, допустивши три промахи, фінішувала останньою, шостою, серед жінок, а Підручний із трьома штрафними колами посів п’яте місце серед чоловіків.

Для Підручного та Джими змагання у виставковій гонці в Стокгольмі стали другими у сезоні-2024/25. Раніше саме цей дует представляв Україну в Різдвяній гонці в німецькому Гельзенкірхені. Там вітчизняні спортсмени фінішували сьомими.

Перемогу ж в фіналі стокгольмської шоу-гонки несподівано здобула команда Фінляндії – Суві Мінкінен та Теро Сеппяля, які випередили шведів Ганну Еберг і Мартіна Понсілуому лише на одну секунду.

Майбутні чемпіони провалили кваліфікацію, програвши, зокрема, усім трьом норвезьким дуетам. Але за регламентом у фіналі могли взяти участь лише дві команди від однієї країни. Фіни потрапили до фіналу замість третіх "зайвих" норвежців і чудово скористалися наданою можливістю.