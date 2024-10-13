Дебют Михайлюка та найрезультативніший вихід Скапінцева: як українці зіграли в НБА

Вітчизняні легіонери у Національної баскетбольної асоціації Святослав Михайлюк та Дмитро Скапінцев провели передсезонні матчі у рамках підготовки до старту регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Михайлюк дебютував у складі своє нової команди – "Юта Джаз" – у зустрічі з "Сан-Антоніо Сперс". Клуб українця поступився (120:126).

Захисник ввійшов у гру з лави запасних та провів на паркеті 16 хвилин. Він реалізував 2 з 4-х двоочкових кидків, 3 з 9-ти триочкових та реалізував усі 3 штрафні. У сумі Михайлюк набрав 16 пунктів. Крім того, він зробив 1 підбір та віддав 2 результативні передачі. Українець став найрезультативнішим у складі "джазменів", серед тих хто вийшов на заміну.

Інший наш легіонер – центровий Дмитро Скапінцев – провів свій поки найрезультативніший матч у складі "Бостон Селтікс". Увійшовши в гру з лави запасних, він допоміг "кельтам" здобути розгромну перемогу з різницею в 50 очок над "Філадельфією" – 139:89.

На рахунку Скапінцева 5 очок за 9 хвилин на майданчику. Два кидки він реалізував з гри, ще один – зі штрафного. Також додав по одному підбиранню та блокшоту.

Для центрового це був другий вихід на майданчик у складі чемпіонів НБА в передсезонних зустрічах. До цього він зіграв 4 хвилини проти "Денвера", де набрав 2 очки.

Регулярний чемпіонат НБА сезону 2024/25 стартує 22 жовтня. Окрім Михайлюка та Скапінцева, в лізі виступає ще один українець – Олексій Лень, який захищає кольори "Сакраменто Кінгз".