Дебют Михайлюка и самый результативный выход Скапинцева: как украинцы сыграли в НБА

Отечественные легионеры Национальной баскетбольной ассоциации Святослав Михайлюк и Дмитрий Скапинцев провели предсезонные матчи в рамках подготовки к старту регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Михайлюк дебютировал в составе новой команды - "Юта Джаз" – во встрече с "Сан-Антонио Сперс". Клуб украинца уступил (120:126).

Защитник вошел в игру со скамейки запасных и провел на паркете 16 минут. Он реализовал 2 из 4-х двухочковых бросков, 3 из 9-ти трехочковых и реализовал все 3 штрафных. В сумме Михайлюк набрал 16 пунктов. Кроме того, он совершил 1 подбор и отдал 2 результативные передачи. Украинец стал самым результативным в составе "джазменов", среди вышедших на замену.

Другой наш легионер – центровой Дмитрий Скапинцев – провел свой пока самый результативный матч в составе "Бостон Селтикс". Войдя в игру со скамейки запасных, он помог "кельтам" одержать разгромную победу с разницей в 50 очков над "Филадельфией" - 139:89.

На счету Скапинцева 5 очков за 9 минут на площадке. Два броска он реализовал с игры, еще один – со штрафного. Также добавил по одному подборке и блок-шоту.

Для центрового это был второй выход на площадку в составе чемпионов НБА в предсезонных встречах. До этого он сыграл 4 минуты против "Денвера", где набрал 2 очка.

Регулярный чемпионат НБА сезона 2024/25 стартует 22 октября. Кроме Михайлюка и Скапинцева, в лиге выступает еще один украинец – Алексей Лень, защищающий цвета "Сакраменто Кингз".