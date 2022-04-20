Деблокада Мариуполя - это тяжелая проблема. Надо сделать 6 вещей, - Арестович

"Мариуполь - это тяжелая проблема. Когда рассказывают о деблокаде Мариуполя, надо сделать 6 вещей. Давайте посчитаем и скажем, реально ли это сделать военным путем или нет", - сказал он.

Что нужно сделать для деблокады Мариуполя, по словам Арестовича:

остановить наступающую на Запорожье многотысячную группировку противника;

разбить эту группировку;

пробить коридор в Мариуполь и обеспечить защиту флангов;

пройти 120 километров до Мариуполя по степным дорогам под ударами российской авиации;

пробить внешний и внутренний круг окружения Мариуполя;

с уличными боями пробиться к "Азовстали".

"Как вы думаете, это реально? Если бы у нас была такая возможность прямо сейчас, то мы бы уже вели войну в Подмосковье", - отметил он.

В то же время, как подчеркнул Арестович, сейчас украинская армия делает все возможное и невозможное, чтобы облегчить судьбу защитников Мариуполя. В частности, украинские войска бьют артиллерией по позициям противника.