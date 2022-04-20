Деблокада Маріуполя - це важка проблема. Треба зробити 6 речей, - Арестович

"Маріуполь - це важка проблема. Коли розповідають про деблокаду Маріуполя, треба зробити 6 речей. Давайте порахуємо і скажемо, чи реально це зробити військовим шляхом, чи ні", - сказав він.

Що потрібно зробити для деблокади Маріуполя, за словами Арестовича:

зупинити наступаюче на Запоріжжя багатотисячне угруповання противника;

розбити це угруповання;

пробити коридор до Маріуполя та забезпечити захист флангів;

пройти 120 кілометрів до Маріуполя степовими дорогами під ударами російської авіації;

пробити зовнішнє та внутрішнє коло оточення Маріуполя;

з вуличними боями пробитися до "Азовсталі".

"Як ви думаєте, це реально? Якби у нас була така змога прямо зараз, то ми б уже вели війну у Підмосков'ї", - зазначив він.

Водночас, як наголосив Арестович, зараз українська армія робить все можливе та неможливе, щоб полегшити долю захисників Маріуполя. Зокрема, українські війська б'ють артилерією по позиціях противника.