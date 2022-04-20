Деблокада Маріуполя - це важка проблема. Треба зробити 6 речей, - Арестович

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ситуація в Маріуполі є важкою проблемою. Він пояснив, що деблокада міста наразі неможлива, оскільки потрібно зробити шість речей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "24 каналу".
"Маріуполь - це важка проблема. Коли розповідають про деблокаду Маріуполя, треба зробити 6 речей. Давайте порахуємо і скажемо, чи реально це зробити військовим шляхом, чи ні", - сказав він.
Що потрібно зробити для деблокади Маріуполя, за словами Арестовича:
"Як ви думаєте, це реально? Якби у нас була така змога прямо зараз, то ми б уже вели війну у Підмосков'ї", - зазначив він.
Водночас, як наголосив Арестович, зараз українська армія робить все можливе та неможливе, щоб полегшити долю захисників Маріуполя. Зокрема, українські війська б'ють артилерією по позиціях противника.
Нагадаємо, російські окупанти вже четверту добу бомбардують "Азовсталь", де перебувають українські військові та сотні цивільних.
Додамо, затриманий за держзраду Віктор Медведчук пропонував обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя, але Росія досі не відповіла.
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