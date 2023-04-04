Дебетова картка всеКАРТА та кредитка всеМОЖУ від ПУМБ – найкращі банківські картки року за версією щорічної премії FinAwards 2023

ПУМБ було відзначено у п’яти номінаціях щорічної премії FinAwards 2022

Попри війну, продовжуємо робити усе, аби банківські сервіси ПУМБ були одними з найкращих та найдоступніших для українців. Експерти цьогорічної премії FinAwards 2023 відзначили банк одразу в 5 номінаціях. Мета щорічної премії FinAwards, засновниками якої є видання Мінфін та Finance.ua , полягає у відзначенні найкращих фінансових рішень та компаній з високою якістю обслуговування в фінансовому секторі.

ПУМБ отримав дві золоті нагороди в категоріях: «Найкраща платіжна картка» за дебетову картку всеКАРТА та «Найкраща кредитна картка» за кредитну картку всеМОЖУ.

За словами Дмитра Коваля, директора Департаменту-Трайбу некредитних продуктів ПУМБ, цьогорічна нагорода є надзвичайно почесною для банка, адже оцінювався результат важкого та непередбачуваного військового 2022 року: «Ми робили усе, аби зберегти звичні та комфортні для наших клієнтів умови користування нашими продуктами. Так, ми не лише не змінили тарифи всеКАРТА - безкоштовне відкриття та обслуговування картки, перекази без комісії на картки будь-яких банків України в гривні у ПУМБ Online, але й додали нові сервіси: можливість відкриття картки онлайн у додатку та отримання у найближчому відділенні Нової Пошти, отримання виплат від Фонду гарантування вкладів у додатку, отримання виплат від міжнародних фондів на картку ПУМБ у додатку та інші. Мені дуже приємно, що наші зусилля з підтримки клієнтів та співробітників були відзначені банківським ринком, адже нагорода FinAwards - це мікс експертних і клієнтських думок».

Також банк отримав срібло в номінації «Найкращий банк для клієнтів МСБ». Нагорода у категорії - відзнака банку як відповідального та надійного партнера для МСБ-клієнтів. Протягом всього минулого року ПУМБ не тільки продовжував фінансувати український бізнес, але й впроваджував незамінні дистанційні послуги та сервіси, а також створив новий тарифний пакет для вимушено переміщеного бізнесу - «ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА», умови якого враховують усі нагальні потреби релокованого бізнесу та сприяють якнайшвидшому відновленню діяльності МСБ на безпечній території.

Крім цього, жюри конкурсу високо оцінило умови кредиту готівкою всеЯСНО (срібло категорії «Найкращий кредит готівкою»).

Ксенія Сікорська, маркетинг – директорка ПУМБ посіла друге місце у категорії «Найкращий керівник маркетингу».

FinAwards — щорічний професійний конкурс. Банки оцінювало експертне журі, а також проходило відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу. Засновники премії — сайти «Мінфін» і finance.ua. Організатор — один з провідних конференц-майданчиків країни у сфері фінансів і технологій — компанія BankOnline. Цьогоріч у Премії приймали участь 40 банків, 19 МФО та 12 страхових компаній, які сумарно подали 285 заявок на номінації.