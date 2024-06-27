Дебати Байдена і Трампа. Що відомо про перший раунд "двобою" кандидатів у президенти США

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Головне про президентські дебати у США

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп погодилися на два раунди дебатів перед виборами у листопаді 2024.

Їх перша зустріч відбудеться в телестудії CNN в Атланті вже сьогодні, 27 червня о 21:00 (о 04:00 28 червня за Києвом). Другий раунд організує ABC News на 10 вересня.

Вперше в історії президентські дебати відбудуться на такому ранньому терміні передвиборчої кампанії (за 4 місяці до голосування) і до офіційного висунення кандидатів від Республіканської та Демократичної партій (заплановано на липень-серпень).

Без глядачів та чернеток. Правила дебатів

Байден і Трамп зустрічалися на дебатах у 2020-му, однак формат цьогорічного політичного "поєдинку" буде іншим.

За рішенням організаторів, під час дебатів у студії не буде глядачів. Таке правило лише діяло на перших телевізійних дебатах у США в 1960 році між Джоном Ф. Кеннеді та Річардом Ніксоном. Всі наступні передвиборчі зустрічі кандидатів відбувалися у присутності аудиторії в студії.

Трибуну для виступу та порядок заключних промов визначило підкидання монетки: Байден стоятиме на трибуні праворуч, а останнє слово буде за Трампом.

Дебати триватимуть півтори години з двома паузами на рекламу. Кандидати не матимуть вступного слова, але у кожного з них буде по дві хвилини для підсумкових заяв.

Фото: дебати пройдуть за новими правилами (колаж РБК-Україна)

Коли говоритиме один учасник, мікрофон іншого буде вимкнений на відміну від попередніх дебатів, де Трамп неодноразового перебивав виступ Байдена.

Учасникам заборонено спілкуватися з представниками своїх команд. Також у них не повинно бути заздалегідь заготованих чернеток. На столи покладуть лише чистий блокнот, ручку та воду.

Як готувалися Байден і Трамп

Кандидати в президенти обрали різні способи підготовки до дебатів.

За даними джерел CBS News, Джо Байден "ізолювався" з командою довірених осіб у "дебатному таборі" в Мериленді. Групу помічників президента очолив колишній голова адміністрації Рон Клейн, який працював з Байденом на різних посадах 40 років. У програмі підготовки були імітаційні дебати, а у ролі Трампа – особистий адвокат президента Боб Бауер.

Як пише видання, у команді очільника Білого дому розглядають дебати як можливість висвітлити результати та бачення президента на наступні чотири роки, при цьому порівнюючи їх із колишнім президентом. У Байдена анонсували, що американцям представлять "два різних бачення майбутнього на сцені в Атланті".

Натомість Дональд Трамп відмовився від репетицій та хоче на дебатах продемонструвати контраст з опонентом.

Експрезидент провів низку неформальних зустрічей зі своїми союзниками та продовжив передвиборчу кампанію. Минулими вихідними він виступав на мітингу у Філадельфії, а одразу після дебатів планує передвиборчий захід у Вірджинії, оскільки команда Трампа нарощує свої зусилля в штатах, де Байден переміг у 2020 році.

Напередодні Трамп пожартував, розмірковуючи, як він має поводитись на дебатах. "Чи повинен я бути жорстким і злим і просто сказати: "Ти найгірший президент в історії"? Або я повинен бути добрим і спокійним і дозволити Байдену висловитися?", – наводить слова кандидата CBS News.

Фото: Дональд Трамп напередодні дебатів продовжував свою передвиборчу кампанію (Getty Images)

Окрім того, союзники Дональда Трампа можуть скомпрометувати виступ опонента. The Hill зазначає, що якщо Джо Байден переможе у дебатах, команда експрезидента планує заявити, що Байден "прийняв якусь невизначену речовину".

Гострі питання. Які теми можуть підняти на дебатах

Обидва кандидати мають за плечима президентський термін, тож очікується, що кожен із них говоритиме про свої досягнення і наголошуватиме на проблемах, з якими не зміг впоратися на посаді опонент.

ABC News пише, що Трамп майже напевно звинуватить Байдена в тому, що він допустив сплеск мігрантів на південному кордоні, стверджуватиме, що він спричинив інфляцію та критикуватиме зовнішню політику чинного президента щодо конфліктів в Україні та Газі.

При цьому Джо Байден, вірогідно, згадає заворушення у Капітолії в січні 2021 та причетність до них Трампа. Зазначимо, експрезидента США звинувачують у підбуренні протестувальників до штурму.

Заборона абортів є ще одним ключовим питанням, у якому Байден, швидше за все, проведе порівняння між своїм підходом і підходом Трампа.

Йдеться про рішення Верховного суду США про скасування права на аборт на загальнонаціональному рівні. Це дало підставу десяткам штатів обмежити чи заборонити процедуру на своїй території. У Байдена називають рішення Верховного суду заслугою Трампа. Той під час президентства висунув 3-х кандидатів у судді, таким чином сформувавши "свою" більшість для ухвалення вигідних йому рішень.

"Дональд Трамп – єдина особа, відповідальна за цей кошмар. Якщо йому дадуть можливість, немає сумнівів, що він заборонить аборти по всій країні, з допомогою або без допомоги Конгресу", – заявив Джо Байден.

До того ж напередодні дебатів сталося кілька знакових подій, які також можуть бути використані кожним кандидатом для "нападу".

Для Трампа це будуть перші дебати після отримання вироку суду у кримінальному звинуваченні. Колишнього президента визнали винним у справі щодо грошей, які його адвокат Майкл Коен заплатив порноактрисі Стормі Деніелс за мовчання про секс.

Команда Байдена, ймовірно, використає кримінальну справу проти Трампа у дебатах. "Трамп підходить до перших дебатів як засуджений злочинець, який продовжує доводити, що він зробить будь-що і завдасть шкоди будь-кому, якщо це означатиме більше влади та помсти", – наголошує директор з комунікацій передвиборчої кампанії Байдена Майкл Тайлер.

Водночас Трамп на дебатах може згадати Хантера Байдена, сина чинного президента, якого нещодавно засудили за звинуваченням у володінні вогнепальною зброєю.

Дональд Трамп також говорив про Хантера Байдена під час дебатів у 2020 році, коли того звинувачували в корупції, а президента США називав головою "злочинної родини Байденів".

Фото: Байден на дебатах може використати кримінальну справу проти Трампа (Getty Images)

Очікується, що Трамп зосередиться на віці чинного лідера Штатів. Байден, найстаріший президент країни, якому 81 рік, є об’єктом постійних нападок із боку Дональда Трампа та його команди. Зокрема у мережі поширюються відредаговані відео з Байденом, на яких під час публічних виступів виглядає так, ніби він загубився, чи переплутав слова.

Тим часом 78-річний Трамп теж неодноразово робив помилки, плутав або забував імена людей. Хоча, як зазначає ABC News, опитування показують, що занепокоєння щодо ментальної придатності Трампа до посади не настільки поширене, ніж занепокоєння щодо Байдена.

"Без сумніву, дебати покажуть, що Трамп є сильнішим кандидатом і кращим вибором, особливо коли ви бачите різкий контраст із Байденом, фізично, ментально тощо", – висловила думку у коментарі CNN особа з оточення колишнього лідера США, яка побажала залишитися анонімною.

Як зазначають журналісти видання, Дональд Трамп прагнутиме запевнити виборців, що він може бути стійкішим і ефективнішим лідером, ніж його опонент, попри свої юридичні проблеми і глибокі розбіжності у підходах до політики.

При підготовці використовувалися наступні джерела: публікації The Hill, CNN, ABC News та CBS News.