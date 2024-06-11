Суд визнав сина Байдена винним у незаконному зберіганні зброї

Присяжні визнали сина президента США Хантера Байдена винним у справі про незаконне зберігання зброї. Тепер йому загрожує в'язниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Хантера Байдена визнали винним за всіма трьома пунктами. Присяжні радилися близько 3 годин, перш ніж винести свій вердикт.

Після вердикту син президента США залишив зал суду зі своєю дружиною Меліссою та першою леді США Джилл Байден.

За інформацією Associated Press, Хантеру Байдену загрожує до 25 років ув'язнення за всіма трьома пунктами звинувачення.

Журналісти зазначають, що поки що неясно, який він може отримати термін. Вирок залежить від судді.

Суддя Меріеллен Норейка зазначила, що винесення вироку зазвичай відбувається через 120 днів після вердикту, але дату поки що не було призначено.

Реакція Джо Байдена

Президент США Джо Байден прокоментував вердикт присяжних. За словами глави держави, він змириться з таким рішенням і продовжить поважати судовий процес.

Водночас Байден наголосив, що він і перша леді завжди будуть поряд зі своїм сином.

"Багато сімей, у яких близькі люди боролися з наркоманією, розуміють, що таке гордість за те, що людина вийшла на інший бік і виявилася такою сильною і стійкою в процесі одужання", - додав президент США.