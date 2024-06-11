ua en ru
Вт, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Суд визнав сина Байдена винним у незаконному зберіганні зброї

Вівторок 11 червня 2024 19:37
UA EN RU
Суд визнав сина Байдена винним у незаконному зберіганні зброї Фото: Хантер Байден (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Присяжні визнали сина президента США Хантера Байдена винним у справі про незаконне зберігання зброї. Тепер йому загрожує в'язниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Хантера Байдена визнали винним за всіма трьома пунктами. Присяжні радилися близько 3 годин, перш ніж винести свій вердикт.

Після вердикту син президента США залишив зал суду зі своєю дружиною Меліссою та першою леді США Джилл Байден.

За інформацією Associated Press, Хантеру Байдену загрожує до 25 років ув'язнення за всіма трьома пунктами звинувачення.

Журналісти зазначають, що поки що неясно, який він може отримати термін. Вирок залежить від судді.

Суддя Меріеллен Норейка зазначила, що винесення вироку зазвичай відбувається через 120 днів після вердикту, але дату поки що не було призначено.

Реакція Джо Байдена

Президент США Джо Байден прокоментував вердикт присяжних. За словами глави держави, він змириться з таким рішенням і продовжить поважати судовий процес.

Водночас Байден наголосив, що він і перша леді завжди будуть поряд зі своїм сином.

"Багато сімей, у яких близькі люди боролися з наркоманією, розуміють, що таке гордість за те, що людина вийшла на інший бік і виявилася такою сильною і стійкою в процесі одужання", - додав президент США.

За що судили Хантера Байдена

Зазначимо, у жовтні 2018 року Хантер Байден при покупці револьвера Colt Cobra 38SPL збрехав продавцю, що він не вживає наркотиків.

За таку "свідому хибну та фіктивну письмову заяву" сина президента почали судити минулого тижня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Суд
NEWS
Саміт миру по Україні. Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде
Саміт миру по Україні. Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде
DAILY
"За ці гроші в Сомалі я був би королем". Як Росія вербує іноземців на війну в Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "За ці гроші в Сомалі я був би королем". Як Росія вербує іноземців на війну в Україні