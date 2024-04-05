Де живуть українці у Польщі та хто оплачує їхнє проживання: дослідження

У Польщі зросла кількість українців, яких житлом забезпечують їхні працедавці. У 2024 році такий варіант проживання мають у 2,5 рази більше людей, ніж у 2022-му.

Водночас частка тих, хто самостійно орендує житло, зменшилася, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані аналітичного центру міжнародної агенції Gremi Personal.

Житло від роботодавця обирають у 2,5 рази більше українців

У компанії провели опитування українців щодо їхньої ситуації з житлом. У першому кварталі 2024 року 55% респондентів повідомили, що користуються житлом від роботодавця. Зазвичай це хостели поблизу підприємств, оплата за проживання у яких нижча, ніж вартість оренди квартири. Таке житло буває і безплатним для робітників.

Власним коштом у цьому році орендували житло 33% українців. Також 8% опитаних отримали прихисток вдома у поляків, а 4% проживають у центрах колективного розміщення.

У листопаді 2022 року провели аналогічне опитування, але розподіл місць проживання суттєво відрізнявся. Тоді більшість респондентів самостійно орендували житло – таку відповідь дали 58% людей. Лише 22% українців забезпечували житлом роботодавці. 10% опитаних на той час жили у домах поляків, яким уряд сплачував компенсацію за кожного біженця у рамках програми прихистку. 5% жили коштом держави у колективних центрах й 5% респондентів житло оплачували благодійні організації.

Інфографіка: У якому житлі живуть українці у Польщі (надане РБК-Україна)

Опитування проводилось методом онлайн-анкетування, загальна кількість респондентів за обидва періоди склала 2340 людей.

"У Польщі лишилася переважна більшість українців, які прагнуть працювати"

Уряд Польщі готує зміни програми допомоги українцям. Зокрема, з липня 2024 року можуть скасувати субсидії для притулків, де проживають біженці. У центрах колективного проживання нараховується майже 40 тис. українців.

Водночас все більше українців у Польщі влаштовуються на роботу, тому менше покладаються на житло від держави.

Фото: Робота у Польщі (gettyimages.com)

"Той факт, що кількість українців, яких забезпечує житлом роботодавець, збільшилася майже у 2,5 рази порівняно з 2022 роком, має пояснення. Історично склалося, що українці приїжджали до Польщі на тимчасовий заробіток. На початку війни Польща прийняла найбільшу кількість українців, які не одразу влаштувалися на роботу. Хтось мав накопичення, хтось поїхав до інших країн ЄС, хтось повернувся до України", – пояснює директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

За її словами, у Польщі залишилася переважна більшість українців, які прагнуть працювати. Здебільшого вони користуються житлом від роботодавця.

В агенції зазначають, що кількість працевлаштованих українців у Польщі на кінець лютого 2024 року складала 755 тисяч.