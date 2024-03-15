Скільки часу українці планують залишатися у Польщі: опитування

Українські біженці за кордоном все більше планують залишитися у країнах, де вони отримали прихисток. Але у Польщі настрої українців інші.

Все менше українців планують залишатися у Польщі назавжди

Майже половина українців, які знаходяться у Польщі, не можуть визначитися з планами щодо повернення в Україну. Планують залишитися у цій країні кожна п'ята людина з України. Такі результати опитування, яке провела компанія Gremi Personal. Із грудня 2023 року по березень 2024 року опитали 1150 українців у Польщі.

Загалом наміри щодо повернення такі:

важко визначитися – 43% опитаних українців;

планують залишитися у Польщі – 19%;

повернуться до України упродовж пів року – 13%;

повернуться упродовж року – 10%;

не повернуться у найближчі 5 років – 15%.

У квітні 2023 року в агенції проводили аналогічне дослідження. Відтоді наміри українців змінилися. Торік планували лишитися у Польщі 36% українців, переїхати із Польщі в іншу країну хотіли 7% респондентів. Повернутися до України планували 55%, із них 82% – після перемоги.

"Наше дослідження показує, що кількість тих, хто однозначно планував залишитися у Польщі, зменшилася на 17% порівняно з минулим роком. Це величезна цифра з огляду на кількість українців, що живуть у Польщі. Однак питання щодо мотивації людей повернутися на батьківщину – це "завдання із зірочкою" для українського уряду, і найбільше працювати треба з людьми, які вагаються у своєму рішенні", – звертає увагу засновник міжнародної агенції Gremi Personal Євген Кіріченко.

Фото: Українські біженці у Перемишлі (gettyimages.com)

Скільки часу українці перебувають у Польщі

В аналітичному центрі компанії також запитали українців, як довго вони перебувають у Польщі. Більшість респондентів прибули до країни після початку війни. Третина (36%) приїхали до Польщі менше року тому, чверть (25%) перебувають у цій країні 2 роки. 15% – від одного року до двох. 10% сказали, що близько 3 років. І по 7% – 4 і 5 років.



Аналітики звертають увагу на 25% українців, які приїхали до Польщу близько 2 років тому. Зі їхніми припущеннями, ця цифра відображає кількість біженців, які виїхали з України на початку війни. Решта – ті, хто їдуть до Польщі працювати.

Фото: Більшість українців у Польщі приїхали після початку війни (gettyimages.com)

Українців також запитали, що спонукало їх приїхати до Польщі. 30% відповіли, що їх приваблює рівень заробітних плат, 27% відчувають небезпеку в Україні, 10% прислухалися до порад друзів, 9% – щоб возз'єднатися із сім’єю. Також 24% відмовилися відповідати на це запитання.