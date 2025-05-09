Де закінчується непогрішимість Папи Римського: пояснення посла Ватикану
Папа Римський є непогрішимим в питаннях віри та моралі та має колосальний вплив. Але межа між вірою, мораллю, та питанніми соціуму і політики не завжди чітка.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів апостольський нунцій (посоол Ватикану) Вісвальдаc Кульбокас.
"В Католицькій церкві, як ми розуміємо роль Папи? Папа в питаннях віри і найважливіших аспектах моралі є непогрішимим. В тому сенсі, що це тільки він може розв'язувати різні питання. І тут вже вся Церква живе в тому напрямку, який задає саме Папа", - розповів він.
Але, за словами посла, сьогодні Церква теж обговорює не тільки питання віри і моралі, тому що є багато викликів і соціальних, і політичних і в цьому сенсі можна казати про таку демократію, бо кожен єпископ, священник і вірянин можуть зрозуміти ті самі питання по-іншому.
"Але це трошки складність для Церкви - коли про це говорить Папа, навіть якщо це не питання віри і моралі, складно займати зовсім іншу позицію", - пояснив Кульбокас.
В цьому сенсі, на його думку, це така недосконалість в розумінні самої ролі Папи, тому що не завжди є легко відрізняти, де починається і закінчується питання віри і моралі, а де вже починається питання, в яких Папи немає непогрішимості.
"Але вплив у Папи є величезний", - зазначив посол.
Вибори Папи Римського
8 травня в Сикстинській капелі Ватикану відбувся конклав. 133 кардинали з 71 країни обрали нового Папу Римського - над Сикстинською капелою з'явився білий дим.
Новим Папою Римським став 69-річний Роберт Прево, який прийняв ім'я Лев XIV. Він став першим понтифіком зі США. Таке ім'я було обрано не випадково.
Воно відсилає до таких видатних Пап, як Лев Великий, який зміцнив церкву, і Лев XIII, який активно працював над соціальним вченням церкви в період революційних змін.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.