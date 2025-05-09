Де закінчується непогрішимість Папи Римського: пояснення посла Ватикану

Папа Римський є непогрішимим в питаннях віри та моралі та має колосальний вплив. Але межа між вірою, мораллю, та питанніми соціуму і політики не завжди чітка.

"В Католицькій церкві, як ми розуміємо роль Папи? Папа в питаннях віри і найважливіших аспектах моралі є непогрішимим. В тому сенсі, що це тільки він може розв'язувати різні питання. І тут вже вся Церква живе в тому напрямку, який задає саме Папа", - розповів він.

Але, за словами посла, сьогодні Церква теж обговорює не тільки питання віри і моралі, тому що є багато викликів і соціальних, і політичних і в цьому сенсі можна казати про таку демократію, бо кожен єпископ, священник і вірянин можуть зрозуміти ті самі питання по-іншому.

"Але це трошки складність для Церкви - коли про це говорить Папа, навіть якщо це не питання віри і моралі, складно займати зовсім іншу позицію", - пояснив Кульбокас.

В цьому сенсі, на його думку, це така недосконалість в розумінні самої ролі Папи, тому що не завжди є легко відрізняти, де починається і закінчується питання віри і моралі, а де вже починається питання, в яких Папи немає непогрішимості.

"Але вплив у Папи є величезний", - зазначив посол.