Де українці зберігають гроші та в якій валюті: свіжий рейтинг банків

Станом на 1 грудня 2024 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 347 млрд гривень. Більше третини вкладів (35,7%) були в доларах і євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ ).

Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, у державному ПриватБанку було 24,0 млн вкладників, які зберігали 507, млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк - 13,0 млн вкладників, сума - 208,3 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк - 9,0 млн вкладників, сума - 100,4 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк - кількість вкладників - 3,3 млн, сума - 77,7 млрд гривень і Укрсиббанк - кількість вкладників - 2,3 млн, сума - 62,1 млрд гривень.

Ставки і валюта вкладів

За даними НБУ, на 1 грудня 2024 року в 62 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 69,5 млн вкладів громадян і ФОПів.

Більшість вкладів була в національній валюті: 59,2 млн вкладів на 866 млрд гривень. У валюті було 10,3 млн вкладів на суму 481 млрд гривень.

Ставки за вкладами

За даними НБУ, у листопаді середні ставки за новими депозитами громадян у банках у гривні становлять 9,6% річних. За валютними депозитами банки пропонують лише 1,0% річних. Однак за 2024 рік курс долара зріс на 10,7%.

Інфляція вже перевищила 10%, і прибутковість банківських вкладів перестала покривати зростання цін.