Де українці отримують пенсії та в яких областях найвищі виплати

Згідно з законодавством, українці можуть отримувати пенсії через будь-який уповноважений банк або через "Укрпошту". Більшість обирає виплату на картку, але значна кількість отримують готівкою через пошту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

За даними ПФУ, станом на 1 квітня 2024 року в Україні було 10,155 млн пенсіонерів. З початку року їхня кількість скоротилася на 362 тисячі.

Чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках становила 8,355 млн осіб. Решта 1,80 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

За даними ПФУ, частка Приватбанку становить 56,6%. У цьому держбанку одержують гроші 4,727 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (33,3%, пенсії одержують 2,779 млн осіб).

У банку іноземної банківської групи Райффайзен Банк пенсії отримують 312 тисячі осіб (3,7%). В інших банках отримують виплати 536 тисячі осіб (6,5%).

Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії

Середня пенсія в Україні на 1 квітня становить 5 743 гривень. Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві - 7 848 гривень. Далі йдуть Рівненська (7 205 гривень), Донецька (7 017 гривень), Луганська (6 525 гривень) та Дніпропетровська області (6 333 гривень).

Найнижчі пенсії у Тернопільській (4 400 гривень), Чернівецькій (4 598 гривень) та Закарпатській (4 616 гривень) областях.

Розподіл пенсій за розміром

За даними ПФУ, більше половини українців одержують пенсії до 5 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється так: