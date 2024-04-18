Где украинцы получают пенсии и в каких областях самые высокие выплаты
Согласно законодательству, украинцы могут получать пенсии через любой уполномоченный банк или "Укрпочту". Большинство выбирает выплату на карту, но значительное количество получают наличными через почту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным ПФУ, на 1 апреля 2024 года в Украине было 10,155 млн пенсионеров. С начала года их количество сократилось на 362 тысяч.
Численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках составила 8,355 млн человек. Остальные 1,80 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".
По данным ПФУ, доля ПриватБанка составляет 56,6%. В этом госбанке получают деньги 4,727 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (33,3%, пенсии получают 2,779 млн. человек).
В банке иностранной банковской группы Райффайзен Банк пенсии получают 312 тысяч человек (3,7%). В других банках получают выплаты 536 тысяч человек (6,5%).
Где в Украине самые высокие и низкие пенсии
Средняя пенсия в Украине на 1 апреля составляет 5 743 гривен. Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 7 848 гривен. Далее следуют Ровенская (7 205 гривен), Донецкая (7 017 гривен), Луганская (6 525 гривен) и Днепропетровская области (6 333 гривен).
Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 400 гривен), Черновицкой (4 598 гривен) и Закарпатской (4 616 гривен) областях.
Распределение пенсий по размеру
По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.
Размер пенсий распределяется следующим образом:
- до 3000 гривен – 26,8%, 2 725 285 человек, средняя пенсия – 2 761,58 гривен,
- от 3001 до 4000 гривен – 17,3%, 1 754 068 человек, средняя пенсия – 3 548,08 гривен,
- от 4001 до 5000 гривен – 18,6%, 1 889 222 человека, средняя пенсия – 4 415,87 гривен,
- от 5001 до 10000 гривен – 25,2%, 2 561 420 человек, средняя пенсия – 6 843,67 гривен,
- свыше 10 000 гривен – 12,1%, 1 224 71 человек, средняя пенсия – 15 268,49 гривен.
Повышение пенсий
В Украине с 1 марта была проведена плановая индексация пенсий на уровень инфляции с учетом роста зарплат. В результате средняя пенсия выросла на 505 гривен или на 9,6% до 5 743 гривен.