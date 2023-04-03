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Де українці можуть оформити за кордоном паспорти: адреси підрозділів

Фото: українцям розказали, де можна оформити паспорт громадянина України за кордоном (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити паспорт громадянина України (ID-картку) у підрозділах державного підприємства "Документ", розміщених за межами України. Нині такі представництва працюють у Польщі, Туреччині, Словаччині та Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Громадянин України, якому під час перебування за кордоном виповнилося 18 років та який не отримав паспорт, може звернутися до відокремленого підрозділу ДП "Документ" для його оформлення вперше лише за наявності у нього документів із фотозображенням (зокрема, паспорта громадянина України для виїзду за кордон)", - йдеться в повідомленні.

Нині такі представництва працюють у Польщі, Туреччині, Словаччині та Чехії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як українцям отримати картку платника податків за кордоном.

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