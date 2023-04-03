Де українці можуть оформити за кордоном паспорти: адреси підрозділів

Українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити паспорт громадянина України (ID-картку) у підрозділах державного підприємства "Документ", розміщених за межами України. Нині такі представництва працюють у Польщі, Туреччині, Словаччині та Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

"Громадянин України, якому під час перебування за кордоном виповнилося 18 років та який не отримав паспорт, може звернутися до відокремленого підрозділу ДП "Документ" для його оформлення вперше лише за наявності у нього документів із фотозображенням (зокрема, паспорта громадянина України для виїзду за кордон)", - йдеться в повідомленні.

Нині такі представництва працюють у Польщі, Туреччині, Словаччині та Чехії.