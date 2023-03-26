Де українці можуть безкоштовно отримати психологічну допомогу: список сервісів

Вплив війни на психологічне здоров'я неминучий. Тому час від часу кожен українець потребує допомоги. Список сервісів, куди саме можна звернутись, щоб отримати безкоштовну консультацію психолога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
"ВартоЖити"
У кол-центрі #ВАРТОЖИТИ працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 55-22 з 11:00 до 19:00 по буднях.
Національна психологічна асоціація
Платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються у телефонному режимі або через відеозв’язок для мешканців зі всієї України. Телефон "гарячої лінії": 0 800 100 102.
"Розкажи мені"
Якщо ви відчуваєте тривогу, у вас трапляються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі - можете залишити заявку на цій онлайн-платформі.
Lifeline Ukraine
"Гаряча лінія" працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером: 73-33.
"Людина в біді"
Безкоштовні психологічні консультації надають за номером: 0 800 210 160.
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