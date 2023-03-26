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Где украинцы могут бесплатно получить психологическую помощь: список сервисов

Фото: где украинцы могут бесплатно получить психологическую помощь (freepik com)
Автор: Наталия Гурковская

Воздействие войны на психологическое здоровье неизбежно. Поэтому время от времени каждый украинец нуждается в помощи. Список сервисов, куда именно можно обратиться, чтобы получить бесплатную консультацию психолога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"ВартоЖити"

В колл-центре #ВАРТОЖИТИ работает линия кризисного консультирования. Получить психологическую помощь можно по номеру 55-22 с 11:00 до 19:00 по будням.

Национальная психологическая ассоциация

Платформа работает в формате первичной психологической помощи. Консультации предоставляются в телефонном режиме или через видеосвязь жителей со всей Украины. Телефон "горячей линии": 0 800 100 102.

"Розкажи мені"

Если вы чувствуете тревогу, у вас случаются панические атаки, вы близки к депрессии или даже на грани - можете оставить заявку на этой онлайн-платформе.

Lifeline Ukraine

"Горячая линия" работает круглосуточно. Обратиться за помощью можно по номеру: 73-33.

"Людина в біді"

Бесплатные психологические консультации предоставляются по номеру: 0 800 210 160.

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