Где украинцы могут бесплатно получить психологическую помощь: список сервисов

"ВартоЖити"

В колл-центре #ВАРТОЖИТИ работает линия кризисного консультирования. Получить психологическую помощь можно по номеру 55-22 с 11:00 до 19:00 по будням.

Национальная психологическая ассоциация

Платформа работает в формате первичной психологической помощи. Консультации предоставляются в телефонном режиме или через видеосвязь жителей со всей Украины. Телефон "горячей линии": 0 800 100 102.

"Розкажи мені"

Если вы чувствуете тревогу, у вас случаются панические атаки, вы близки к депрессии или даже на грани - можете оставить заявку на этой онлайн-платформе.

Lifeline Ukraine

"Горячая линия" работает круглосуточно. Обратиться за помощью можно по номеру: 73-33.

"Людина в біді"

Бесплатные психологические консультации предоставляются по номеру: 0 800 210 160.