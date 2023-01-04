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Де в Україні не відключатимуть світло сьогодні: список областей

Фото: у деяких областях України скасували відключення світла 4 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 4 січня, у деяких областях України скасували відключення світла. Але ситуація може змінитися, якщо рівень споживання перевищить відведені ліміти.

РБК-Україна публікує список областей.

Миколаїв та область

За словами голови регіону Віталія Кіма, наразі в області не відключають світло.

"Без відключень електроенергії", - констатував він.

Львів та область

За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, станом на зараз у Львівській області відключення електроенергії не застосовують.

"Диспетчерський центр довів ліміти споживання на день. Якщо їх перевищити, введуть графік погодинних відключень. Прошу споживати електроенергію раціонально", - додав він.

Вінниця та область

У регіоні діють погодинні відключення світла, згідно з графіком.

Обмеження електроспоживання триває: в обленерго опублікували графік знеструмлень на 4 січня.

  • 1 черга: 12:00-14:00, 16:00-20:00,
  • 2 черга: 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-22:00;
  • 3 черга: 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:00.

У разі невідповідності годин відключень згідно з графіком (понад 4 години, з урахуванням можливих відхилень) споживачів просять сповіщати про це АТ "Вінницяобленерго" - в особистому кабінеті, вайбер-боті, або телефонувати до кол-центру 0 800 217 217.

Закарпаття та область

У регіоні діють погодинні відключення світла, згідно з графіком.

Перевірити свою чергу можна в чат-ботах:

Telegram-бот: https://t.me/zakarpatenergypower_bot

Viber-бот: viber://pa?chatURI=zakarpatenergypower

Одеса та область

У регіоні сьогодні діють стабілізаційні відключення світла.

Як повідомляє ДТЕК, перевірити свою адресу можна тут.

Новина доповнюється....

Як повідомлялось, після новорічних вихідних промисловість Києва відновлює роботу та підключається до споживання електроенергії. Тому через дефіцит у Києві повернулися до графіків стабілізаційних відключень світла.

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