Де в Україні не відключатимуть світло сьогодні: список областей

У середу, 4 січня, у деяких областях України скасували відключення світла. Але ситуація може змінитися, якщо рівень споживання перевищить відведені ліміти.
РБК-Україна публікує список областей.
За словами голови регіону Віталія Кіма, наразі в області не відключають світло.
"Без відключень електроенергії", - констатував він.
За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, станом на зараз у Львівській області відключення електроенергії не застосовують.
"Диспетчерський центр довів ліміти споживання на день. Якщо їх перевищити, введуть графік погодинних відключень. Прошу споживати електроенергію раціонально", - додав він.
У регіоні діють погодинні відключення світла, згідно з графіком.
Обмеження електроспоживання триває: в обленерго опублікували графік знеструмлень на 4 січня.
У разі невідповідності годин відключень згідно з графіком (понад 4 години, з урахуванням можливих відхилень) споживачів просять сповіщати про це АТ "Вінницяобленерго" - в особистому кабінеті, вайбер-боті, або телефонувати до кол-центру 0 800 217 217.
У регіоні діють погодинні відключення світла, згідно з графіком.
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У регіоні сьогодні діють стабілізаційні відключення світла.
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Як повідомлялось, після новорічних вихідних промисловість Києва відновлює роботу та підключається до споживання електроенергії. Тому через дефіцит у Києві повернулися до графіків стабілізаційних відключень світла.
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